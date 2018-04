Zamknięcie dnia na giełdzie - czwartek

Czwartkowe notowania na warszawskiej giełdzie zakończyły się wzrostem wartości indeksu blue chipów, ale indeksy zrzeszające małe i średnie spółki zakończyły sesję na minusach. Na szerokim rynku mocno zwyżkowały kursy Grupy Kęty i Capital Partners, zniżkowały natomiast Quercus TFI oraz PlayWay

Na czwartkowym zamknięciu WIG 20 zwyżkował o 0,4 proc. i wyniósł 2.324,7 pkt. Wzrost zanotował także WIG (+0,2 proc.) i wyniósł 60.629,8 pkt.

Gorzej radziły sobie indeksy średnich i małych spółek. mWIG 40 stracił 0,14 proc. i wyniósł 4.641,4 pkt., sWIG 80 poszedł w dół o 0,65 proc., do 14.126,5 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 701 mln zł, z czego 581 mln zł wygenerowały blue chipy.

Wśród blue chipów o 2,6 proc. zwyżkował kurs Lotosu. Jak podała Grupa Lotos w komunikacie, Lotos Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny będą wspólnie oferowały usługę bunkrowania statków paliwem LNG pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu. Porozumienie pozwoli na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu. Kurs PGNiG poszedł w dół o 0,5 proc.

O 0,2 proc. wzrósł kurs Energi. Jak poinformowała spółka w komunikacie w środę po sesji, szacowana EBITDA Energi w I kwartale 2018 roku wyniosła 626 mln zł wobec 601 mln zł w I kwartale 2017 roku. Z konsensusu PAP Biznes wynika, że analitycy spodziewali się w pierwszym kwartale 642,3 mln zł EBITDA. Oczekiwania analityków wahały się od 637 mln zł do 650 mln zł zysku, a mediana wynosiła 640 mln zł.

Na szerokim rynku o 1,9 proc. zwyżkował kurs Grupy Azoty. Zysk netto Grupy Azoty w 2017 roku wyniósł 489 mln zł i był wyższy w stosunku do 2016 roku o 55,1 proc., a przychody 9,617 mld zł (wzrost rdr o 7,3 proc.) - podała spółka w czwartkowym komunikacie. Wyniki te są zgodne z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami.

Jak powiedział prezes Grupy Azoty, Wojciech Wardacki, Grupa Azoty może dzięki prowadzonym i planowanym w kolejnych latach inwestycjom i akwizycjom zwiększyć swoje roczne przychody do 15 mld zł w 2023 roku.

Solidny, 3,6-proc. wzrost zanotowała Grupa Kęty. Grupa miała w pierwszym kwartale 2018 roku 53,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 54,7 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w czwartek raporcie kwartalnym. Kurs na zamknięciu wyniósł 350 zł.

O 7,3 proc., do 4,42 zł wzrosła wycena akcji Capital Partners. Walne zgromadzenie Capital Partners zdecydowało o skupie w celu umorzenia do 4,5 mln akcji własnych po 10,45 zł za sztukę -poinformowała spółka w komunikacie.

O 5,2 proc. zniżkował kurs PlayWaya. Jak poinformowała spółka w komunikacie, wskutek wpłynięcia roszczenia dotyczącego gry Farm Manager 2018 gra ta została zdjęta ze sprzedaży na platformie Steam.

Mocno stracił także kurs Ergisu (-6,3 proc.). Spółka szacuje, że jego zysk netto w pierwszym kwartale 2018 roku spadł rdr o 38,8 proc., do 5,2 mln zł. Przychody spółki rdr wzrosły o 4,3 proc., do 191,2 mln zł, EBITDA spadła o 20,6 proc., do 13,5 mln zł, a zysk operacyjny zmniejszył się o 32,1 proc. i wyniósł 7,6 mln zł.

5,9-proc. zniżkę zanotował Quercus TFI. Spółka miała w pierwszym kwartale 2018 roku 6,3 mln zł zysku netto wobec 7,2 mln zł zysku netto rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 24,8 mln zł (wobec 26,8 mln zł przed rokiem), a zysk operacyjny 7,5 mln zł (8,7 mln zł przed rokiem).

