Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa Kęty patrzy z optymizmem na perspektywy kolejnych kwartałów, podtrzymuje prognozę wyników na 2018 rok - poinformowali przedstawiciele grupy na czwartkowej konferencji. Firma nie przewiduje, by miało ją mocno dotknąć wprowadzenie przez USA ceł na aluminium i nałożenie sankcji na rosyjski koncern aluminiowy Rusal - poinformowali przedstawiciele grupy Kęty w czwartek. Grupa zakłada, że wzrost cen surowca zostanie przeniesiony na ceny oferowanych produktów. Firma miała w pierwszym kwartale 2018 roku 53,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 54,7 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Zwyczajne walne zgromadzenie BZ WBK odbędzie się 16 maja, a PKO BP 18 maja - poinformowały w czwartek banki. Akcjonariusze zdecydują m. in. o wypłacie dywidendy. Zwołane na 16 maja walne zgromadzenie BZ WBK zdecyduje o zmianie nazwy banku na Santander Bank Polska - wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze zdecydują również o zmianie siedziby banku z Wrocławia na Warszawę.

PKO BP wypowiedział umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych banku - podał PKO BP w komunikacie. Przewidywany wpływ wypowiedzenia umowy gwarancji na współczynnik TCR na poziomie grupy wyniesie ok. -0,38 p.p.

Ipopema TFI złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad funduszem Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniętym - poinformował UOKiK na swojej stronie internetowej.

Kurs akcji OncoArendi Therapeutics wzrósł na otwarciu, w pierwszym dniu notowań na GPW, o 6,6 proc. do 30,9 zł, a kurs praw do akcji wzrósł 6,9 proc. do 30,99 zł.