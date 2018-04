VR zmienia reklamę i nie tylko

Powszechna, tradycyjna reklama produktów i usług w postaci katalogów, ulotek marketingowych, czy też ekspozycje już wkrótce mogą odejść do lamusa. Mimo zawrotnego tempa rozwoju technologicznego, wirtualna rzeczywistość zaskakuje odbiorcę swoją realnością i powoduje, iż zapomina on o tym, że to jedynie świat wirtualny.

W jaki sposób VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality) zastępują dotychczasowe narzędzia reklamowe? Między innymi poprzez aplikacje zainstalowane na naszych smartfonach, czy tabletach, dzięki którym będziemy w stanie zobaczyć, jak dany produkt wpasuje się w naszą codzienność (AR). (VR) pozwoli na wizualizację naszych przyszłych inwestycji, np. możemy być kierowcą auta, które jest dopiero w planach produkcyjnych, obejrzeć jego wnętrze, sprawdzić jego wyposażenie, przy okazji poruszając się nim po dowolnym miejscu na ziemi, i nie tylko!

Narzędzie ShoVRoom wspomaga sprzedaż i prezentuje produkty, które nie mogłyby zostać zaprezentowane ze względu na chociażby swoją wielkogabarytowość w realnym świecie. Aplikacja ta przy użyciu urządzenia mobilnego skanuje rzeczywistą przestrzeń i nanosi na nią wirtualne przedmioty. Dla przykładu – nie każdy sprzedawca jachtów ma możliwość zaprezentowania ich podczas spotkania biznesowego u klienta, a ShoVRoom umożliwia to za pomocą smartfona.

Jedną z takich firm jest Ignibit, czyli profesjonalne studio projektujące innowacyjne oprogramowanie w technologii wirtualnej (VR), rozszerzonej (AR) i zmiksowanej (MR) rzeczywistości. Eksperci tworzą w pełni realistyczne wirtualne światy, kolorują rzeczywistość, nakładając na nią nowe treści, kręcą najwyższej jakości sferyczne filmy 360 ° i co najważniejsze - tworzy interakcję między przedsiębiorcą, a jego klientami. Pozwoli przyciągnąć nowych klientów lub wejść w interakcję z bieżącymi klientami za pomocą oprogramowania (gry i aplikacje) i najlepszego sprzętu VR na rynku, aby stworzyć wyjątkową prezentację EXPO, imprezę promocyjną, event lub kampanię marketingową. Firma ma możliwość zaprojektowania własnego, trójwymiarowego świata swojego kontrahenta od podstaw, aby pomóc wywrzeć długotrwałe wrażenie na klientach. Tworzą wirtualne treningi do aplikacji wspomagających handel, aplikacje VR i AR dla biznesu, strzelanki, kolejki górskie, escape roomy oraz wirtualne przygody, filmy 360° i MR. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w filmowaniu oraz biegłej znajomości grafiki 3D Ignibit stworzył pierwsze studio MR w Polsce. Rozwiązania VR i AR na eventy to ciąg dalszy oferty. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wspaniałego stoiska targowego czy wieloosobowej gry na imprezie firmowej.

Ignibit/ as/