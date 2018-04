Polskie firmy podbijają Kanadę

Firma Paradyż, przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podpisała kontrakt z kanadyjską Eurcan Tile. To jedna z pierwszych transakcji przedstawicieli polskich i kanadyjskich firm na tak dużą skalę, po wejściu w życie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej CETA - poinformowano.

Jak powiedział Zack Labieniec, szef biura handlowego PAIH w Toronto, proces kojarzenia firm i negocjowania umowy, która ma zacząć obowiązywać od maja, trwał kilka miesięcy. „Latem zeszłego roku zgłosiła się do nas kanadyjska firma zainteresowana współpracą z polskim producentem płytek ceramicznych. Przygotowaliśmy dla nich bazę potencjalnych kontrahentów i na jej podstawie wybrali Ceramikę Paradyż” - dodał.

Labieniec podkreślił, „że to jedna z pierwszych pomyślnie zakończonych rozmów przedstawicieli polskich i kanadyjskich firm na tak dużą skalę, po wejściu w życie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej CETA”. „Nasze biuro wspiera tę współpracę i będzie nadal aktywnie uczestniczyć w promowaniu sukcesu polskiej marki na kanadyjskim rynku” - dodał.

Ceramika Paradyż to jeden z największych polskich producentów płytek ceramicznych, zatrudniający ponad 1600 osób w pięciu zakładach produkcyjnych i eksportujący swoje produkty do ponad 45 krajów. Zgodnie z kontraktem, kanadyjski Eurcan Tile będzie głównym importerem i dystrybutorem płytek Ceramika Paradyż w Kanadzie i USA.

Według PAIH Eurcan Tile to pierwsza firma w Kanadzie, która w pełni wykorzysta zalety, jakie niesie technologia wirtualnej rzeczywistości, zastosowana do prezentacji produktów polskiej firmy. „Oferta Paradyż będzie dostępna na innowacyjnej platformie internetowej, pozwalającej na aranżację dowolnego wnętrza, w połączeniu z nowoczesnym systemem e-commerce, łańcuchem dostaw i dystrybucją płytek ceramicznych w Kanadzie i USA” - zaznaczył przedstawiciel PAIH. Strona internetowa platformy Eurcan ma być gotowa w maju.

Jak przypomniał wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Senger, od zatwierdzenia umowy o wolnym handlu między Kanadą a UE (CETA) przez Parlament Europejski minęło niemal półtora roku, a 21 września 2017 r. rozpoczęło się jej tymczasowe stosowanie, co oznacza, że obowiązują postanowienia części handlowej porozumienia. „CETA tworzy nowe możliwości dla rozwoju relacji biznesowych między Kanadą a krajami członkowskimi UE. Jesteśmy głęboko przekonani, że handel międzynarodowy powinien być liberalizowany, dlatego +szyjemy na miarę+ nasze usługi zarówno dla potrzeb firm z Kanady chcących ulokować swój biznes w Polsce, jak i rodzimych przedsiębiorstw planujących zagraniczną ekspansję” - zaznaczył.

CETA znosi 98 proc. istniejących obecnie ceł na towary, przy czym liberalizacja dotyczy wyłącznie produktów, które mogą być uznane za pochodzące odpowiednio z UE lub z Kanady. Umowa odnosi się też do usług handlowych, wprowadza ułatwienia dot. fuzji i przejęć firm. W mocy pozostaną jedynie kanadyjskie ograniczenia dla tego typu transakcji w ramach linii lotniczych, sektora telekomunikacyjnego oraz w dziedzinie kultury. W dokumentach znalazły się również ustalenia dotyczące lepszej ochrony patentowej dla europejskich leków na kanadyjskim rynku.

Według PAIH Polska jest najważniejszym partnerem handlowym Kanady w tej części Europy, a w ubiegłym roku rodzimy eksport do Kraju Klonowego Liścia osiągnął rekordową wartość 1,25 mld euro. Do Kanady sprzedajemy głównie części do silników lotniczych, skóry futerkowe, statki i łodzie, meble, suwnice i żurawie, a kupujemy maszyny, surowce mineralne, instrumenty medyczne i chirurgiczne oraz paliwa mineralne.

„Postrzegamy Kanadę jako bardzo atrakcyjnego partnera. Mamy wiele do zaoferowania: przemysł elektromaszynowy, IT, lotniczy, meblarski, odzieżowy, chemiczny, spożywczy, wydobywczy. Już teraz zainteresowanie rynkiem jest ogromne, pracownicy naszego biura handlowego w Toronto obsłużyli już ok. 300 zapytań od firm z wielu różnych sektorów” - powiedział Senger.

Według szacunków resortu finansów skumulowany efekt handlowy umowy CETA w eksporcie z Polski do Kanady, w pierwszych pięciu latach jej obowiązywania, może wynieść 446,2 mln dol. amerykańskich, z czego 44,1 mln dol. dla towarów rolno-spożywczych i 402 mln dol. dla nierolnych. Najlepsze perspektywy rysują się przed polską branżą meblarską, producentami chemii gospodarczej, odzieży i dodatków, pojazdów nieszynowych i ich części oraz tworzyw sztucznych - ocenił resort.

Biuro handlowe PAIH w Toronto działa od lipca 2017 r. Łącznie Agencja dysponuje 29 międzynarodowymi przedstawicielstwami. „Do połowy 2018 r. udostępnimy polskim przedsiębiorcom około 50 przedstawicielstw na całym świecie” - zaznaczył Krzysztof Senger. PAP/ as/