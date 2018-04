Gaz-System zasilił kasę gmin 151 mln zł

Wartość podatku od nieruchomości przekazanego gminom przez Gaz-System w 2017 r. wyniosła 151 mln zł, a w ostatnich pięciu latach było to ponad 600 mln zł - poinformowała spółka

Kwotę tę gminy mogą przeznaczyć na dowolne i ważne dla lokalnej społeczności cele - wskazała.

Gazociągi przesyłowe spółki Gaz-System przebiegają przez teren 790 gmin w Polsce, a długość krajowej sieci to blisko 11 tys. km.

Rozwój sieci służącej do przesyłu gazu sprawia, że z roku na rok zwiększa się kwota podatku od nieruchomości przekazywanego przez nas do gmin. Jest to swoistego rodzaju nasz wkład w rozwój lokalnych społeczności - powiedział Artur Zawartko, wiceprezes spółki.