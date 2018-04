„Nowe niebo” o złączonych losach Polaków i Indian

Ród Halmanów pojawia się już w poprzednich książkach Hanny Cygler. W „Nowym niebie”, które właśnie trafiło do księgarń, autorka zabiera czytelników w przeszłość. Wraz z Matyldą Halman i jej bliskimi, przenosi nas do Winony w amerykańskim stanie Minnesota. Jest rok 1891, bohaterka „Nowego nieba” postanawia opuścić Kaszuby i wyjeżdża z kraju

Hanna Cygler przyznaje, że temat emigracji jest jej bliski.

Nie ukrywam, że mnie to interesuje. Może dlatego, że kiedyś to sama rozważałam, ale mimo wszystko zdecydowałam się na pozostanie w kraju – mówi pisarka i opowiadając o swojej najnowszej powieści podkreśla, że w XIX był czasem, gdy wielu Polaków zdecydowało się na wyprawę za ocean. - Kiedy podjęło się decyzję o wyjeździe do Ameryki, miało to charakter ostateczny. Panująca wówczas bieda nie dawała jednak wyboru. Agenci werbownicy oferujący wyjazdy trafiali do każdej wsi. Czasem z tego powodu się nawet wyludniały. Ludzie płynęli statkami często w strasznych warunkach, a potem po przybyciu do Ameryki zaczynali pisać listy do rodzin. Wszystko było tam cudowne! Przecież nie będą się przyznawać, że jest ciężko? Stopniowo jednak osiągali przeważnie więcej, niż udałoby im się zdobyć w ojczyźnie – mówi Hanna Cygler.