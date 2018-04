Brexit: Nie ma porozumienia co do irlandzkich granic

Główny unijny negocjator ds. Brexitu Michel Barnier powiedział w piątek, że jest jeszcze 25 proc. pracy do wykonania w sprawie porozumienia na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, w tym takie kluczowe sprawy jak granica między Irlandią a Irlandią Północną

Jeśli chodzi o to, co do tej pory zostało ustalone, to jest to około 75 proc. - powiedział Barnier we francuskiej telewizji France 2.