Tchórzewski: Polska liderem elektromobilności w Europie

To jest pewien przełom, dzięki któremu stajemy się jako Polska w sprawach elektromobilności liderem w Europie - wskazał minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości podpisania przez kilka spółek Skarbu Państwa porozumienia dot. rozwoju elektromobilności.

Dlatego, że to nasze państwo postanowiło, że elektromobilność jest tym, co prowadzi nas do nowoczesności, także w zakresie walki z emisją, co jest niezwykle ważne - argumentował szef ME.

Porozumienie dot. wspólnych działań na rzecz rozwoju elektromoblilności podpisały w piątek Grupa Lotos, Poczta Polska, TVP, Enea Serwis i Kolejowe Zakłady Łączności.

Bardzo się cieszę, że tak duża grupa przedsiębiorstw, której liderem jest Telewizja Polska, która patrzy nowocześnie do przodu - chciałbym tutaj podziękować prezesowi Kurskiemu (…) - zaznaczył minister Tchórzewski, dodając, że „cieszy się z dzisiejszych porozumień, z całej serii porozumień, które będą podpisane i które otworzą nam drogę ku temu, żeby ta elektromobilność stała się faktem”.

Jak ocenił, „ciągle się Polsce zarzuca, że właśnie Polska jest w wielu miejscach tą czarną plamą w zakresie elektromobilności i to się przenosi medialnie na polski węgiel”.

Podkreślmy, że to jest nieprawda. Właśnie w Polsce my koncentrujemy emisję tam, gdzie są elektrownie i tam z nią walczymy bardzo skutecznie. Bo jeżeli mamy już takie sytuacje, że w odległościach nawet ok. kilometra od elektrowni są osiedla mieszkaniowe (…), to znaczy, że tam nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi - przekonywał.

Dzięki rozwojowi elektromobilności - zaznaczył minister - zredukuje się problem smogu w miastach spowodowanego przez samochody. Zwrócił uwagę, że na całym świecie, w tym tam, gdzie nie pali się węglem, np. w Paryżu, jest problem ze smogiem samochodowym.

Dlatego elektromobilność jest tym kierunkiem, który powinien nas prowadzić jako walka o zdrowie, walka o komfort i walka o to, żebyśmy właśnie skuteczniej wykorzystywali produkty energetyczne. A więc żebyśmy wykorzystywali je także w nocy do ładowania, żeby te elektrownie na pusto nie chodziły - tłumaczył.

Jak mówił, polski rząd aktywnie, poprzez fundusz elektromobilności, wdraża infrastrukturę elektromobilności, tworząc punkty ładowania.

Również obecna na uroczystości wiceminister inwestycji i rozwoju, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw Andżelika Możdżanowska powiedziała, że podpisanie porozumień dotyczących rozwoju elektromobilności jest najlepszym dowodem na to, że Polska jest przygotowana na globalną zmianę, jaką jest epoka samochodów elektrycznych.

Przed nami ambitny plan realizacji strategii do 2020 roku. Zarówno odpowiedzialnego rozwoju (…) i tworzenia warunków do rozwoju elektromobilności poprzez ułatwienia w lokalizowaniu stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, zakup elektrycznych autobusów oraz wspieranie miast w rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego - powiedziała Możdżanowska. Kołem zamachowym do rozwoju motoryzacji elektrycznej może okazać się działalność dużych przedsiębiorstw państwowych, takich jak dzisiejsi sygnatariusze porozumienia: Telewizja Polska, Grupa Lotos, Poczta Polska, Enea Serwis, Kolejowe Zakłady Łączności. (…) Dzisiejszy dzień jest zwiastunem nowego trendu, czy wręcz pozytywnej mody na ekologię, dojrzałe i odpowiedzialne podejście do środowiska, a także, że ten trend będzie jednym z istotnych faktorów zwiększających konkurencyjność Polski na świecie - dodała.

Z kolei prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski zapowiedział, że już w tym roku TVP zamierza kupić 20 samochodów elektrycznych.

W 2019 roku przygotowujemy się do zakupu 100 samochodów elektrycznych, a od 2020 roku (…) kolejne partie samochodów elektrycznych. One będą jeździć w każdym oddziale Telewizji Polskiej - powiedział Kurski.

Celem podpisanych w piątek dokumentów jest rozwój elektromobilności i zacieśnienie współpracy pomiędzy firmami w tym zakresie. Spółki będą się wzajemnie wspierać w działaniach na rzecz zwiększenia efektywności swoich flot pojazdów poprzez wprowadzenie samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi oraz tworzenie dla nich infrastruktury.

Upowszechnianie aut elektrycznych w Polsce przewiduje opracowany przez rząd kompleksowy program związany z rozwojem elektromobilności. Jest to też jedno z założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Na podst. PAP