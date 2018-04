Obrót kryptowalutami zwolniony z PCC

Nie będzie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w obrocie kryptowalutami do czasu wypracowania docelowych rozwiązań. Na pewno stanie się to, nie wcześniej niż za dwa lata. Natomiast utrzymujemy obowiązek rozliczenia podatku dochodowego PIT. Pracujemy na razie nad rozwiązaniami tymczasowymi - ogłosił zaraz po spotkaniu z traderami i brokerami wiceminister finansów Paweł Gruza

Wiceminister uzasadniał decyzję zbyt dużym domiarem podatku.

Jest tak czasem, że dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej wyprzedza prawo, które nie nadąża za tymi zmianami,co widać po wyroku NSA i tak jest w przypadku kryptowalut - mówił Gruza.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że osoby, które kupują i sprzedają bitcoiny, uzyskują przychody z praw majątkowych.Zatem podatek dochodowy podatnik musi rozliczyć się według skali podatkowej.

Został tydzień do ostatecznego rozliczenia się z fiskusem, za ostatni rok. Gruza pytany o to co z tymi, którzy już się rozliczyli odpowiedział:

Ci którzy do tej pory nie rozliczyli PCC, nie muszą tego robić - dodaje wiceminister finansów. Niestety na razie nie ma mowy o zwrocie pieniędzy dla tych, którzy już zapłacili. Pracujemy nad rozwiązaniami legislacyjnymi, żeby ten problem rozwiązać - zapewniał Gruza.

I dodaje,powołujemy w trybie natychmiastowym grupę roboczą, która ma opracować precyzyjne wytyczne.

Przyglądamy się uważnie legislacji i trendom w krajach UE i docelowo będziemy dostosowywać prawo do rozwiązań, które stosują kraje UE- mówił Gruza

Wiceminister Gruza jednocześnie przypomniał o wydanym przez resort finansów i KNF ostrzeżeniu w sprawie obrotu kryptowalutami.