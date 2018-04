Resort energii chce spłacać budowę elektrowni atomowej 50 lat

Minister energii Krzysztof Tchórzewski chciałby, by inwestycję budowy elektrowni jądrowej spłacać tyle, ile tego typu bloki się amortyzują, czyli minimum 50 lat.

Chciałbym, byśmy szli w kierunku inwestycji, która będzie trwała na pewno nie krócej niż 10 lat (…) Większość instytucji finansowych chce, by inwestycję spłacać przez 20 lat, ale my chcemy spłacać tyle, ile trwa amortyzacja. Obecnie bloki jądrowe amortyzują się przez około 60 lat, a te nowe będą się amortyzować nawet 80 lat. Dzisiaj w takie inwestycje instytucje finansowe bardzo ostrożnie wchodzą. Trzeba więc inaczej do tego podejść - powiedział dziennikarzom minister.

Z doradcami, ekspertami muszę znaleźć rozwiązanie, jak zapewnić, by spłata była możliwa nie przez 20 lat, a minimum 50 lat, tyle ile blok się amortyzuje - dodał Tchórzewski.