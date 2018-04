Wicepremier Beata Szydło spotkała się w niedzielę z mieszkańcami Krościenka nad Dunajcem, którzy zwrócili m.in. uwagę, na problem zasiłków dla niepełnosprawnych. Wicepremier zapewniła o szybkich działaniach rządu w tej sprawie.

Na spotkanie z wicepremier przyszli m.in. rodzice osób niepełnosprawnych, którzy domagali się większego wsparcia.

Szydło przyznała, że największym wyzwaniem rządu jest wysokość zasiłków dla niepełnosprawnych.

Musimy sobie zdawać sprawę, że każdy przypadek niepełnosprawnego wymaga indywidualnego podejścia. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i w możliwie najszybszym czasie nowe propozycje zostaną wprowadzone. Mam nadzieję, że będzie to na najbliższym posiedzeniu Sejmu - mówiła Szydło.

Wicepremier zaznaczyła, że propozycja w tej sprawie przedstawiona przez premiera Morawieckiego jest kompletna.

To jest wyjście naprzeciw osobom, które oczekują pomocy. To jest bardzo konkretna propozycja i na pewno rząd i klub parlamentarny PiS są gotowi tę propozycję przyjąć. Mam nadzieję, że to się stanie w konsensusie z przedstawicielami wszystkich partii - mówiła Szydło.