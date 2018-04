Premier: zbudujemy model państwa solidarnościowego

Jeżeli będziemy mieli szansę kontynuować naszą politykę, zbudujemy model państwa solidarnościowego - mówił w niedzielę w Węgrowie premier Mateusz Morawiecki. Wskazał m.in. na redukcję obciążeń dla małych firm, rewaloryzację emerytur, programy: Mieszkanie Plus i Dostępność Plus.

Wystąpienie premiera w Węgrowie - podczas którego szef rządu m.in. odpowiadał na zapisane wcześniej na kartkach pytania mieszkańców - odbyło się w ramach weekendowych spotkań polityków PiS z Polakami w różnych regionach kraju. W Węgrowie premier przebywał nieco ponad godzinę.

Jak zaznaczył szef rządu, „nie da się w czasie jednej kadencji zbudować nowego modelu gospodarczego i społecznego”.

Wskazał, że model ten zbudowany zostanie w dłuższej perspektywie, bo „nie wyprzedajemy przedsiębiorstw, zostawiamy więcej na inwestycje, opodatkowujemy jak najmniej tych najsłabszych, a jednocześnie chcemy, żeby wszyscy uczciwie płacili podatki”.

W tym kontekście powiedział m.in. o redukcji obciążeń dla małych firm.

Staramy się tak przekształcać naszą rzeczywistość gospodarczą i społeczną, żeby szanse były dla tych, którzy rozwijają skrzydła również w gospodarce. Stąd po raz pierwszy chcemy zaspokoić postulat, który właściwie od dziesiątek lat kierowały zrzeszenia małych przedsiębiorców, małych pracodawców do państwa polskiego: to jest tzw. propozycja małej działalności gospodarczej - powiedział.

Jak zaznaczył, takich przedsiębiorców najwięcej jest właśnie w takich powiatach jak m.in. węgrowski.

My chcemy zaproponować proporcjonalny wkład do ZUS w stosunku właśnie do tych przychodów - podkreślił Morawiecki.

Dla tych przedsiębiorców proponujemy proporcjonalne obciążenie wydatkami na ZUS (…) do dochodu i do wysokości 5,3 tys. zł - zaznaczył.

Jak dodał, jest realistą i widzi „bardzo wielu takich, którzy po prostu byli w szarej strefie”.

Nie pochwalam tego oczywiście, ale jesteśmy realistami i chcemy ich zaprosić do normalnego uczestnictwa w życiu gospodarczym. To jest krok, który do tego ma doprowadzić - powiedział.

Przypomniał też zapowiedź obniżki CIT z 15 proc. do 9 proc., „ale tylko dla tych małych”.

Jednocześnie zaznaczył, że proponowana przez PiS danina solidarnościowa - jeśli będzie w jakiś sposób odczuwalna - to tylko dla tych, którzy będą naprawdę w pół procenta najwyżej zarabiających.

Minister finansów stara się opracować w ciągu 14 dni zręby, pierwsze propozycje, które będziemy konsultować. Dlatego, by nasze społeczeństwo było jak najbardziej sprawiedliwe, by młodym nie zabierać szans do coraz lepszej pracy, warunków bytowych - zapowiedział.

Już w piątek premier podczas spotkania z osobami protestującymi w Sejmie rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych zapowiedział m.in. utworzenie specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych, który byłby zasilany z dodatkowego opodatkowania osób najlepiej zarabiających; ta danina miałaby zostać wprowadzona od nowego roku.

Podczas niedzielnego wystąpienia premier pytał w związku z tym, czy „solidarność międzypokoleniowa, to ma być puste hasło i czy w społeczeństwie małe miejscowości miasta wsie i duże miasta mają takie same możliwości rozwoju”.

Na tak postawione pytania, myślę, że ogromna większość społeczeństwa odpowie (…) że powinniśmy dbać o zasady solidarności międzypokoleniowej, o równe szanse, w małych miejscowościach i na wsiach o to, by system podatkowy był tworzony w sposób jak najbardziej sprawiedliwy - powiedział Morawiecki.

Odnosząc się do protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie powiedział, że jego obóz polityczny będzie starał się na bazie różnych postulatów środowisk osób niepełnosprawnych - zarówno tych, które są w Sejmie, jak również wielu innych - znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami.

To, w jaki sposób my podchodzimy do tego problemu, widoczne było już od samego początku. Już w pierwszych dniach protestu (…) rozmawialiśmy - pan prezydent (Andrzej Duda), pani minister (rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta) Rafalska, ja - po to, żeby pokazać, że my traktujemy ten problem nie tylko bardzo poważnie, nie tylko uważamy, że jest to z punku widzenia całego społeczeństwa coś niezwykle istotnego do systemowego załatwienia. Nie ad hoc, ale na długie, długie lata - wskazywał szef rządu.

Również chcemy pokazać, że my zdawaliśmy sobie sprawę z tego i robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, również wcześniej. Rząd PiS w pierwszych swoich dwóch latach przeznaczył o 1 mld 100 mln zł więcej dla osób niepełnosprawnych i to jest bezprecedensowa zwyżka wydatków publicznych na potrzeby tych osób - dodał.

My rozumiemy, że te osoby mają jeszcze większe, dużo większe potrzeby niż te, które dzisiaj są zaspakajane. Ale wiadomo, że te potrzeby muszą być zaspakajane w perspektywie rozwiązań systemowych dla różnych grup osób niepełnosprawnych - podkreślił.