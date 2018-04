Rekordowe obroty handlowe Polska-USA

Obroty handlowe Polski z USA w 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 12,7 mld dol. To dobry moment na zacieśnianie relacji i pokazanie, jak dużo mamy do zaoferowania - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przed wylotem do USA, gdzie w poniedziałek rozpoczyna oficjalną wizytę.

Udaje się pani z kilkudniową wizytą do Stanów Zjednoczonych z delegacją pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Gowina, w której składzie jest też m.in. wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Jaki jest bilans polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych?

Obroty handlowe Polski z USA w 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 12,7 mld dol. To wzrost o 22 proc. w stosunku do 2016 roku i efekt korzystnych trendów w relacjach polsko-amerykańskich. Za tym wzrostem stoi bardzo dobra kondycja i stabilność polskiej gospodarki. Ten atrakcyjny klimat inwestycyjny przyciąga uwagę zagranicznych inwestorów, również z USA. Wartość amerykańskich inwestycji u nas szacuje się na blisko 42 mld dol., co przekłada się na ponad 220 tys. miejsc pracy. Polscy przedsiębiorcy również wykazują coraz większe zainteresowanie rynkiem amerykańskim. Obecnie w Stanach działa ok. 60 polskich firm.

Z jakim przekazem jadą Państwo do Stanów Zjednoczonych?

Jedziemy wzmacniać nasze relacje. To dobry moment na ich zacieśnianie i pokazywanie jak dużo Polska ma do zaoferowania. Nasze ambicje sięgają dalej niż poczucie satysfakcji płynące z korzystnych trendów w obrotach handlowych. Chcemy te obiecujące tendencje znacząco wzmacniać, animować i przekształcać w kierunku ścisłego partnerstwa strategicznego, szczególnie w obszarze innowacyjnych gałęzi biznesu. Jednym z punktów mojego pobytu jest spotkanie z amerykańskimi i polskimi przedsiębiorcami na temat powołanej przez premiera Morawieckiego na początku kwietnia Polskiej Izby Handlowej. Teraz w USA będziemy pokazywać amerykańskim i polskim przedsiębiorcom siłę naszej gospodarki. O niej będziemy też rozmawiać z przedstawicielami amerykańskiej administracji, Polonią. Zaplanowane są spotkania m.in. z Atlantic Council, Heritage Fundation. Plan jest bardzo napięty, ale chcę swój pobyt w Stanach wykorzystać w 100 proc. do promowania konkurencyjnej i atrakcyjnej oferty, którą mamy.

Jakie zadania stoją przed Polsko-Amerykańska Izba Handlową?

Izba powstała w ścisłym partnerstwie ze środowiskami biznesowymi. Jest efektem zmian wprowadzanych w polskiej dyplomacji ekonomicznej. Oznacza to w praktyce nowoczesną instytucję wsłuchującą się w potrzeby przedsiębiorców, z solidnym zapleczem analitycznym i konsultingowym. Będzie ona z jednej strony pełniła rolę partnera amerykańskich przedsiębiorstw uruchamiających lub rozwijających swoją działalność na polskim rynku, z drugiej zaś aktywnie współpracować z polskim rządem oraz wieloma amerykańskimi i polskimi organizacjami handlowymi.

Czego się Pani spodziewa po uruchomieniu Izby Handlowej w Waszyngtonie?

Patrzymy na otwarcie Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie z dużymi nadziejami. Izba będzie działała w warunkach obowiązywania pakietu Konstytucji Biznesu, który ułatwia przedsiębiorcom orientację w polskich przepisach. Co więcej, niebawem wejdzie w życie ustawa znosząca ograniczenia terytorialne dla inwestorów chcących skorzystać z formuły specjalnych stref ekonomicznych, co także oznacza bardzo konkretną ofertę dla potencjalnych inwestorów z USA. W ten sposób konsekwentnie realizujemy założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której jednym z celów jest stworzenie mechanizmów dyplomacji ekonomicznej skrojonej na miarę potrzeb przedsiębiorców i globalnych trendów.

Skład delegacji, której przewodniczy wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin sugeruje, że program wizyty będzie dotyczył współpracy w sektorze badawczo-rozwojowym (B+R), który znajduje się na styku nauki i przedsiębiorczości?

Istotnie, ważnym punktem wizyty będzie podpisanie bilateralnej umowy o współpracy naukowo-technicznej. Będzie to impuls stymulujący wspólne przedsięwzięcia w tym zakresie. Mamy nie tylko silną gospodarkę, ale przede wszystkim dobrze wykształconych ludzi, zdolnych studentów wygrywających prestiżowe konkursy IT, cały segment inżynierów IT o światowej renomie. To jest nasz niebywale cenny kapitał. Skoncentrowanie się na wątku B+R jest dla nas szczególnie istotne, m.in. w kontekście wzmacniania innowacyjności czy naszej nowej polityki inwestycyjnej. (PAP)