Jest decyzja w sprawie IGCC

Enea Wytwarzanie podjęła kierunkową decyzję ws. IGCC i chce budować tego typu elektrownię wraz z partnerem strategicznym - podało Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interpelację poselską.

„Spółka GK Enea - Enea Wytwarzanie - zdecydowała się w roku 2016 na wykonanie wstępnego studium wykonalności projektu IGCC. Wyniki Koncepcji przyczyniły się do podjęcia decyzji kierunkowej o potrzebie rozwijania tego typu projektu i dalszego rozpoznania doświadczeń w tym zakresie” - napisano w odpowiedzi.

Pod koniec marca przedstawiciele Enei informowali, że do końca roku spółka powinna podjąć kierunkową decyzję w sprawie IGCC.

Ministerstwo Energii podało, że Enea Wytwarzanie wykonuje obecnie analizy techniczne i prawne co do możliwie najefektywniejszego wykonania projektu IGCC we współpracy z partnerami zainteresowanymi partnerstwem strategicznym i dalszym rozwojem technologii zintegrowanego z generacją energii elektrycznej zgazowania węgla na warunkach określonych we wstępnej koncepcji wykonalności bloku w technologii IGCC.

„W tym procesie opracowana została koncepcja fazowania (etapowania) zamierzonego przedsięwzięcia uwzględniająca uwarunkowania prawne i regulacyjne w tym zakresie oraz możliwości wykonania niezbędnych analiz i uzyskania zgód administracyjnych” - napisano. (PAP Biznes)