Pomoc dla niepełnosprawnych bezzwłocznie

Do pracy nad ustawą ws. wsparcia osób niepełnosprawnych Sejm przystąpi bezzwłocznie, gdy projekt trafi na Wiejską - zapowiedział w poniedziałek dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Do postulatów protestujących podchodzimy z uwagą - zapewnił.

W poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin ocenił, że projekt ustawy ws. wsparcia osób niepełnosprawnych można spróbować przygotować na najbliższe posiedzenie Sejmu na początku maja. „Muszą to poprzedzić konsultacje społeczne i międzyresortowe” - mówił minister w TVN24.

Dyrektor CIS zapewnił, że Sejm nie będzie odwlekać prac nad ustawą. „Do pracy nad ustawą Sejm przystąpi bezzwłocznie, gdy projekt trafi na Wiejską” - napisał na Twitterze. „Do postulatów protestujących podchodzimy z uwagą - są deklaracje Premiera i minister, jest wola porozumienia” - podkreślił.

Grzegrzółka zapewnił, że „Izba, zachowując drogę legislacyjną, na pewno nie będzie odwlekać prac”. „Wprost przeciwnie” - zadeklarował.

W piątek z protestującymi w Sejmie od środy rodzicami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi spotkał się prezydent Andrzej Duda, a później premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Minister spotkała się z rodzicami osób niepełnosprawnych także w niedzielę wieczorem.

Szef rządu zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Złożyłaby się na niego danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających. Premier zadeklarował ponadto, że rząd postara się, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.(PAP)