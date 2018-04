Za dwa tygodnie podatek dla niepełnosprawnych

W Ministerstwie Finansów trwają analizy i prace koncepcyjne w sprawie daniny solidarnościowej na rzecz wsparcia dorosłych niepełnosprawnych - głosi oświadczenie szefowej MF Teresy Czerwińskiej. Dodano, że gotowe rozwiązanie zostanie przedstawione za około dwa tygodnie

Na prośbę Premiera razem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz instytucjami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie społeczne rozpoczęliśmy prace nad koncepcją daniny solidarnościowej mającej na celu zapewnienie wsparcia dorosłych niepełnosprawnych. W tej chwili trwa analiza i prace koncepcyjne. Zgodnie z zapowiedzią Premiera przygotowane rozwiązanie zostanie przedstawione za około dwa tygodnie - czytamy w oświadczeniu.

W piątek z protestującymi w Sejmie od środy rodzicami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi spotkał się prezydent Andrzej Duda, a później premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Minister spotkała się z rodzicami osób niepełnosprawnych także w niedzielę wieczorem.

Szef rządu zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Złożyłaby się na niego danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających. Premier zadeklarował ponadto, że rząd postara się, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

SzSz (PAP)