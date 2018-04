Danina solidarnościowa priorytetem

Gdy projekt ustawy ws. wsparcia osób niepełnosprawnych trafi do Sejmu zostanie potraktowany priorytetowo - zapewnia Centrum Informacyjne Sejmu. Jak podkreślono, do rozpoczęcia prac parlamentarnych nad projektem niezbędne jest jego wniesienie do Sejmu, co dotąd się nie stało

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy, że uchwalenie przepisów poprawiających sytuację osób niepełnosprawnych jest możliwe w ciągu kilkudziesięciu godzin, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że pierwszym i podstawowym elementem niezbędnym do rozpoczęcia prac parlamentarnych będzie wniesiony do Sejmu projekt ustawy, co jak dotąd nie miało miejsca - podało CIS poniedziałkowym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Sejmu.

Gdy odpowiedni dokument trafi do Sejmu, zostanie od potraktowany priorytetowo i te elementy procedury, które zależą od marszałka Sejmu i służb prawnych Kancelarii Sejmu zostaną dopełnione bez zbędnej zwłoki - zapewniło CIS.

Jako zaznaczono, „wskazywane w mediach przykłady szybkiego uchwalania ustaw dotyczą zazwyczaj sytuacji, gdy projekt wpłynął w przededniu zaplanowanego wcześniej posiedzenia Sejmu i Senatu”.

W piątek z protestującymi w Sejmie od środy rodzicami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi spotkał się prezydent Andrzej Duda, a później premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Minister spotkała się z rodzicami osób niepełnosprawnych także w niedzielę wieczorem.

Szef rządu zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Złożyłaby się na niego danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających. Premier zadeklarował ponadto, że rząd postara się, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

SzSz (PAP)