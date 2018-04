Dobre wiadomości po marcu. Znowu nadwyżka w budżecie!

Ministerstwo Finansów podało dane o wykonaniu budżetu w marcu. Wynika z nich, że tylko dochody z CIT są niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jak podał MF, dochody budżetu w okresie od stycznia do marca 2018 r. wyniosły 88,5 mld zł. Dochody podatkowe były wyższe w stosunku do okresu styczeń - marzec 2017 r. o ok. 3,3 proc. Dochody z podatku VAT po pierwszym kwartale br. były na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ale jednocześnie wpływy w samym marcu z tego podatku były wyższe o ok. 27 proc. r/r.

W ciągu trzech miesięcy budżet zanotował wzrost dochodów z podatku PIT - o 16,3 proc. r/r (tj. ok. 1,8 mld zł), z podatku akcyzowego i podatku od gier - o 6,5 proc. r/r

Natomiast dochody z podatku CIT po I kwartale były niższe o 4,1 proc. r/r (tj. ok. 0,4 mld zł), co było związane głównie z układem kalendarza – termin rozliczenia rocznego CIT przypadał na sobotę (31 marca) co oznaczało przesunięcie części wpływów na kwiecień. Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 5,6 mld zł i było wyższe o 0,6 mld zł (tj. 11,7 proc.) w stosunku do okresu styczeń - marzec 2017 r.

Z kolei wydatki w okresie styczeń - marzec 2018 r. wyniosły 85,3 mld zł, tj. 21,5 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 87,5 mld zł, tj. 22,7 proc. planu. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - marzec roku ubiegłego jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,2 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS.

Ponadto w związku ze skorzystaniem przez Komisję Europejską z możliwości przyspieszenia w pierwszym półroczu wpłat składek przez państwa członkowskie, w okresie styczeń-marzec 2018 r. odnotowano wyższe wykonanie wydatków w ramach Środków własnych Unii Europejskiej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (więcej o ok. 1,4 mld zł).