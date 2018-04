Gospodarka nie zwalnia. Będzie 5 proc. wzrostu PKB

Wzrost PKB w pierwszym kwartale tego roku może zbliżyć cię do 4,9-5,0 proc. - uważa Janusz Szewczak (PiS), wiceprzewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych

Jak poinformował w poniedziałek GUS, Produkt Krajowy Brutto w 2017 r. wzrósł o 4,6 proc. GUS szacuje też, że wzrost PKB w IV kwartale 2017 r. wyniósł 4,9 proc.

GUS podał też, że sprzedaż detaliczna w marcu 2018 r. wzrosła o 9,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 17,8 proc.

Komentując dane o sprzedaży detalicznej powiedział, że zakaz handlu w niedziele nie wpłynął znacząco na poziom sprzedaży.

Widać, że zakaz handlu w niedziele nie musi wpływać negatywnie na sprzedaż, jak to zapowiadali przedstawiciele opozycji, mówiąc, że będzie nieszczęście w handlu. Wręcz przeciwnie, bo widać, że wyniki sprzedaży detalicznej są bardzo pozytywne. Natomiast niewątpliwie faktem jest, że zawsze okres przedświąteczny to dobry czas dla handlu - powiedział Szewczak.

To kolejne potwierdzenie, że Polacy mają więcej w portfelach, bo wzrost wynagrodzeń na poziomie 7 proc. daje efekty.

Moim zdaniem konsumpcja jest nadal jednym z najważniejszych motorów wzrostu gospodarczego. Widać też, że program 500 plus funkcjonuje i to dobrze, co ma przełożenie na wysokość sprzedaży detalicznej - dodał.