Brytyjska droga do elektromobilności

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL analizuje najnowszy raport Izby Gmin podsumowujący stan rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Wielkiej Brytanii. W zakresie inicjatyw rządowych mających na celu popularyzację EV, Polska ma skąd czerpać wzorce.

Wielka Brytania, pod względem liczby rejestracji samochodów elektrycznych zajęła w 2017 r. trzecie miejsce w Europie (zarejestrowano 47 298 EV), zaraz po Norwegii (62 313) i Niemczech (54 617). Ogólna liczba pojazdów elektrycznych poruszających się po brytyjskich drogach wyniosła po koniec ubiegłego roku 130 tys. Liczba publicznie dostępnych ładowarek przekroczyła 2.700. Niemal 460 z nich to ładowarki szybkie, zlokalizowane w pobliżu głównych dróg Wielkiej Brytanii, dzięki czemu aż 55 proc. dalekodystansowych podróży samochodem elektrycznym na Wyspach można zrealizować bez konieczności odbywania dłuższych postojów na ładowanie.

Według szacunków Izby Gmin, aby nadążyć za wzrostem liczby EV do 2030 r., Wielka Brytania potrzebuje w sumie 1 170 szybkich ładowarek oraz 27 tys. punktów publicznie dostępnych. Szacowany koszt rozwoju tej infrastruktury, bez uwzględnienia kosztów przyłączeń, to 530 mln funtów, z czego 400 mln funtów ma na ten cel przeznaczyć brytyjski rząd – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Na Wyspach prowadzone są obecnie prace legislacyjne nad Ustawą o pojazdach zautomatyzowanych i elektrycznych. Nowy akt prawny m.in. umożliwi rządowi uregulowanie przemysłu EV w nadchodzących latach, zapewni wsparcie rozwoju infrastruktury ładowania, a także jej rozbudowę w kluczowych lokalizacjach, m.in. przy autostradach.

W zakresie legislacyjnym można zidentyfikować wiele punktów wspólnych, co do rozwoju elektromobilności w Polsce i Wielkiej Brytanii. Podobna Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych została przyjęta w Polsce. W październiku 2017 r. rząd Wielkiej Brytanii przyjął dokument „Strategia czystego wzrostu. Droga do niskoemisyjnej przyszłości”, którego jednym z elementów jest przyspieszenie przejścia na transport niskoemisyjny. W lutym 2017 r. rząd Polski przyjął natomiast podstawowy dokument wyznaczający średniookresowy kierunek rozwoju kraju do roku 2030, tj. „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, która także zakłada rozwój elektromobilności. Możemy sobie tylko życzyć, aby rozwój rynku EV w Polsce przebiegał podobnie jak na Wyspach, ale nie tylko na poziomie przepisów, lecz także konkretnych programów wsparcia - mówi Maciej Mazur.

Jak czytamy w opracowaniu, władze Wielkiej Brytanii już od 2009 r. starają się zapewnić odpowiednie wsparcie dla ekologicznego transportu. Dekarbonizacja tego sektora, zarówno w zakresie pojazdów służących do przewozu pasażerów, jak i towarów, stanowi klucz do osiągnięcia celów klimatycznych oraz poprawy jakości powietrza w dużych miastach, z Londynem na czele.

Obecny rząd uważa, że rozbudowa infrastruktury przebiega w najbardziej efektywny sposób na szczeblu lokalnym, dzięki władzom publicznym, przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym, dlatego zapewnia im odpowiednie wsparcie. W Wielkiej Brytanii dostępne są oddzielne dotacje na ekologiczne samochody prywatne, taksówki oraz autobusy. Rząd zapewnia ponadto lokalne pakiety finansowania w ramach programu „Go Ultra Low”, we współpracy z przemysłem motoryzacyjnym – mówi Maciej Mazur z PSPA.

Dotacje do samochodów osobowych i vanów przysługują od 2011 r. Wysokość dofinansowania zależy od modelu pojazdu. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 8 tys. funtów. Zarejestrowani właściciele, leasingobiorcy lub główni użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą także otrzymać dotację w wysokości 75 proc. (maksymalnie 700 funtów z VAT) kosztów i zakupu ładowarek do EV przeznaczonych do użytku domowego. Miliony funtów przeznaczane są także na wsparcie elektrycznych autobusów i taksówek, a także na badania i rozwój technologii elektromobilnych.

Starania rządu przynoszą na Wyspach wymierne efekty. Wielka Brytania znajduje się w ścisłej czołówce państw europejskich pod względem liczby sprzedawanych samochodów elektrycznych oraz jest jednym z liderów w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii związanych z elektromobilnością.

Brytyjski rząd planuje wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2040 r., a w 2050 r. prawie każdy samochód i van na drogach Wielkiej Brytanii ma być zeroemisyjny.