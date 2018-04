Ze zdrowiem Polaków nie tak źle

Nie jesteśmy ani najzdrowszym, ani najbardziej chorowitym narodem UE. Więcej niż co czwarty z nas ma jednak wynikające ze złego stanu zdrowia, problemy z radzeniem sobie w codziennym życiu

Rozmowy o zdrowiu to ulubiony temat Polaków. Tu strzyka, tam boli. Część choruje poważnie, inni odczuwają różne bóle na własne życzenie. Otyłość, brak ruchu na pewno nie zapewnią komfortu życia. Nie tylko jednak nasz naród lubi utyskiwać na zdrowie. Nie jesteśmy najbardziej schorowanym narodem w Unii Europejskiej.

Polska znalazła się poniżej średniej unijnej. W Europie, wśród osób powyżej 16 roku życia niemal co czwarta osoba narzekała, że z powodu długotrwałych problemów ze zdrowiem nie jest w stanie wykonywać niektórych, często podstawowych, czynności.

Na podobne ograniczenia w codziennym życiu skarżyło się natomiast „tylko” 22,8 proc. Polaków. Badania Eurostatu z 2016 r., na które powołuje się Forsal.pl, pokazują też, że problem dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn. Wśród Europejczyków odsetek cierpiących wynosił 21,7 proc., wśród Europejek – 26,2 proc. Podobnie jest w naszym kraju – to Polki są bardziej schorowane niż ich „brzydsi” rodacy.

Najwięcej w Europie chorują Austriacy i Łotysze. Niewiele zdrowsi są Portugalczycy, Finowie, Estończycy i Chorwaci i Słoweńcy. Więcej niż co trzeci z nich narzeka na wiele zdrowotnych ograniczeń uniemożliwiających mu wykonywanie zwykłej działalności. Na przeciwnym biegunie, biegunie doskonałego zdrowia znaleźli się natomiast mieszkańcy Szwecji, Malty, Cypru, Bułgarii i Irlandii. Tu można mówić o zaledwie kilkunastu procentach niesprawnych.

Niewątpliwie na stan zdrowia wpływa zasób gotówki. Choruje co trzecia osoba o najniższych dochodach i zaledwie co szósta spośród najlepiej zarabiających. Z pewnością ma na to wpływ zdrowszy tryb życia, na jaki mogą sobie pozwolić najbogatsi i lepszy dostęp do rehabilitacji w razie choroby.

Może nie należymy do najbardziej schorowanych europejskich nacji, jednak liczba zwolnień lekarskich rośnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że w 2016 r. wypłacono z tego tytułu świadczenia na kwotę 16,2 mld złotych. Polacy chorowali 276,3 milionów dni, a więc powodów zdrowotnych nie docierali do pracy średnio kilkanaście dni w roku.