Robot do zadań specjalnych w PGE

PGE opracuje prototyp robota, który będzie pracował w ekstremalnych warunkach w elektrowni. Jest to jeden z 6 projektów, na realizację których grupa pozyskała z NCBR 27,5 mln zł w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego.

Opracowaniem robota zajmie się zespół ekspertów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE zarządza elektrowniami i kopalniami, oraz AMC TECH i RIOT Technologies.

Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie znalazły się badania nad sezonowym akumulatorem ciepła wykorzystującym przemiany termochemiczne i zasilanym z odnawialnych źródeł energii, służącym do ogrzewania pomieszczeń, opracowanie systemu autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej, prace nad instalacją zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku kotłowym, opracowanie inteligentnego układu rekonfiguracji sieci niskiego napięcia wraz z systemem wsparcia służb monterskich oraz projekt monitorowania i kontroli systemu elektroenergetycznego pod kątem eksploatacji farm wiatrowych, wydłużenia ich żywotności i optymalizacji oddziaływania na otoczenie.

Konsorcja, w skład których wchodzą spółki z grupy PGE, wykorzystają tym samym ponad 25 proc. środków przeznaczonych przez NCBR w II Konkursie Programu Sektorowego dla elektroenergetyki na wsparcie przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego. Pula przeznaczona na wszystkie projekty zgłaszane w ramach PBSE wyniosła finalnie 100 mln zł – czytamy w komunikacie PGE.

Grupa PGE przeznaczy do 2020 r. na badania, rozwój i innowacyjność łącznie ok. 400 mln zł „z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln zł rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych”.