Grecy mają nadwyżkę budżetową

Bez uwzględniania kosztów spłacania zadłużenia Grecja uzyskała w 2017 roku nadwyżkę budżetową w kwocie około 7 mld euro czyli 4 proc. produktu krajowego brutto - poinformował w poniedziałek grecki urząd statystyczny na podstawie swych wstępnych danych

Ta tak zwana pierwotna nadwyżka budżetowa jest znacznie większa niż uzgodnione na ubiegły rok z kredytodawcami Grecji 1,75 proc. PKB. Od roku bieżącego aż do roku 2023 ma to być corocznie co najmniej 3,5 proc. Zdaniem europejskich dostawców pomocy finansowej umożliwiłoby to Grecji spłacanie odsetek od jej zadłużenia.

Jak podał grecki urząd statystyczny, dług publiczny wynosi obecnie 317 mld euro czyli 178,6 proc. PKB. Od roku 2010 Grecja unika niewypłacalności tylko dzięki zagranicznemu wsparciu finansowemu.

Obecny, trzeci już międzynarodowy program pomocowy dla Aten opiewa na maksymalnie 86 mld euro i wygaśnie 20 sierpnia. Grecja ma nadzieję, że od tego momentu będzie w stanie sama zaciągać na rynkach finansowych potrzebne jej pożyczki.

Grecki premier Aleksis Cipras oświadczył w poniedziałek, że jego kraj nie wystąpi o dalszą pomoc w stabilizowaniu finansów publicznych, ale nie powróci też do rozrzutności poprzedzającej wybuch kryzysu. Niektórzy przedstawiciele Unii Europejskiej obawiają się jednak społecznych nacisków na greckich polityków, by rozluźnili dyscyplinę budżetową.

Na widoku nie ma ani przedłużenia programu pomocowego, ani udawanego wyjścia z niego, ani nieczystego bądź też brudnego wyjścia - nazywajcie to jak chcecie. Będzie jasne dopełnienie (programu), czyste wyjście. Ale nie oznacza to, że powrócimy do dni obfitości, dni rozrzutności - powiedział Cipras deputowanym swej lewicowej partii Syriza.

Kredytujące Grecję państwa strefy euro pracują obecnie nad propozycją częściowego umorzenia jej długów. Warunkiem tego będzie jednak utrzymywanie przez Ateny ścisłych restrykcji budżetowych. Cipras wyraził nadzieję, że negocjacje w sprawie warunków dalszej współpracy finansowej z UE zostaną sfinalizowane przed końcem czerwca.

SzSz (PAP)