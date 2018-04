Majątek WRJ na sprzedaż

Towarzystwo Finansowe Silesia oraz należąca do niego Walcownia Rur Silesia wystawiły na sprzedaż produkcyjny majątek Walcowni Rur Jedność (WRJ). Choć korzenie tej niedokończonej hutniczej inwestycji sięgają lat 70. ub. wieku, podobne urządzenia są nadal wykorzystywane w wielu walcowniach na świecie.

„Chcemy rozpropagować informację o możliwości zakupu majątku WRJ wśród podmiotów działających na rynku hutniczym na całym świecie. Planujemy działania na szeroką skalę, m.in. ogłoszenia w największych portalach związanych z branżą stalową i specjalistycznej prasie o zasięgu ogólnoświatowym. Zaprezentowaliśmy również naszą ofertę na największych targach branżowych w Duesseldorfie” - powiedziała PAP prezes TF Silesia Jadwiga Dyktus.

Jest to już druga tego typu akcja, skierowana głównie do potencjalnych nabywców na rynku międzynarodowym. Podmioty zainteresowane zakupem walcowni mogą zgłaszać się do TFS do końca czerwca. Potencjalnym zainteresowanym proponowany będzie zakup majątku w całości lub w zorganizowanych technologicznie częściach. „Sprzedaż będzie mogła nastąpić w trybie egzekucyjnym, co oznacza dla nabywcy, że kupowany majątek będzie wolny od obciążeń. Majątek jest zabezpieczony, urządzenia znajdują się w halach w dobrym stanie” - zapewniła prezes.

Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS) i należąca do niego Walcownia Rur Silesia (WRS) w Siemianowicach Śląskich to główni wierzyciele WRJ - łącznie kontrolują wszystkie strategiczne aktywa tej walcowni. TFS jest głównym wierzycielem hipotecznym, a WRS - tzw. zastawnikiem na całym majątku WRJ.

Budowę siemianowickiej walcowni rozpoczęła w 1978 r. ówczesna Huta Jedność (w 2003 r. postawiona w stan likwidacji, a w 2017 wykreślona z KRS), która jednak nie udźwignęła samodzielnie ciężaru wartego kilkaset milionów złotych przedsięwzięcia. W 1995 r. powołano spółkę WRJ, która miała dokończyć inwestycję i uruchomić walcownię o zdolności produkcyjnej 160 tys. ton rur rocznie (pierwotnie w założeniach inwestycji miało to być 400 tys. ton). Sześć lat później, po wstrzymaniu finansowania, zawansowaną w 95 proc. inwestycję zawieszono.

Od tej pory zaczęły się problemy spółki - kilkusetmilionowe zadłużenie, zastawy wierzycieli na majątku oraz skomplikowane kwestie w zakresie własności gruntów i budynków stały się przeszkodą kontynuacji projektu przez WRJ i innych inwestorów. Główne urządzenia techniczne walcowni, będące obecnie przedmiotem sprzedaży, pochodzą z lat 2000-2002. Dostarczyła je renomowana firma Mannesmann Demag (obecnie SMS MEER). Podobne układy technologiczne działają w wielu walcowniach rur bezszwowych na świecie.

Aktualnie cały majątek oraz nieruchomości walcowni objęte są postępowaniem egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika sądowego na wniosek wierzycieli. Działalność hutniczą na terenach dawnej Huty Jedność prowadzi obecnie należąca do TF Silesia spółka WRS, kontynuująca 170-letnią tradycję; firma należy do największych w Polsce producentów rur stalowych bez szwu i ze szwem ciągnionych na zimno.

„Znalezienie nabywcy urządzeń ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna pozwoliłoby nie tylko na odzyskanie wierzytelności, ale również na pozyskanie środków finansowych na program inwestycyjny WRS, zatrudniającej obecnie ponad 130 osób” - wskazała prezes Dyktus.

Przedstawiciele TFS podkreślają, że obecnie - po wielu latach problemów natury formalno-prawnej - nie ma już żadnych przeszkód w potencjalnej sprzedaży majątku WRJ. Przeszkody formalne, związane z obciążeniami majątku WRJ przez banki, spółkę Stalexport i resort finansów, zniknęły w 2007 r., kiedy TFS wykupiło długi wierzycieli, uporządkowało majątek i przygotowało go do zbycia w trybie egzekucji komorniczej. Od tego czasu sąd odrzucił bądź umorzył składane przez WRJ wnioski dotyczące upadłości układowej, likwidacyjnej i sanacji spółki. W celu uporządkowania sytuacji prawnej i majątkowej WRJ, w czerwcu 2017 r. zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji.

W 2007 r nabyciem całego segmentu rurowego kontrolowanego wówczas przez TFS, tj. Walcowni Rur Andrzej, WRJ Serwis (obecnie Walcownia Rur Silesia) oraz WRJ, zainteresowana była spółka Alchemia SA. Był to jedyny inwestor deklarujący chęć dokończenia inwestycji i uruchomienia walcowni. Ówczesny minister Skarbu Państwa, oceniając pozytywnie wyjście TF Silesia z segmentu rurowego, zażądał ponowienia przeprowadzenia procesu wyłonienia inwestora. Jednak kolejne próby pozyskania inwestora dla majątku walcowni zakończyły się niepowodzeniem. W przetargu w 2009 r. wartość WRJ wyceniano na blisko 170 mln zł. Obecnie cena ma być przedmiotem negocjacji. (PAP)