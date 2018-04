Grając w LOTTO wspierasz sport i kulturę

Totalizator Sportowy w 2017 roku pobił rekord sprzedaży produktów LOTTO. Wraz z dopłatami wyniosła ona 5 644 869 743,89 zł, dla porównania w 2016 r. była to kwota 5 585 464 965,23 zł, czyli o ponad 60 mln zł mniej

Swój udział w tym wyniku mają oczywiście Lotto i Lotto Plus, w które grywa co drugi dorosły Polak.

W 2017 roku padło 61 „szóstek” w Lotto i Lotto Plus o wartości 318 053 792,80 zł. Najwięcej, bo aż pięć, odnotowano w Warszawie, po dwie w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Kołobrzegu, Poznaniu i Szczecinie. To oznacza, że średnio „szóstka” w Lotto i Lotto Plus padała częściej niż raz w tygodniu.

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było pobicie rekordu wysokości wygranej w Lotto. 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie (woj. małopolskie) odnotowano główną wygraną wynoszącą 36 726 210,20 zł.

Wartość wszystkich wypłaconych wygranych w grach LOTTO w 2017 roku to aż 2 525 241 979,50 złotych. Jeżeli przeliczyć tę kwotę na głowę Polaka, to okaże się, że statystycznie na każdego mieszkańca naszego kraju przypada wygrana w wysokości ponad 65,7 zł.

To co jest istotne i o czym warto pamiętać to fakt iż z każdej złotówki wydanej przez gracza na zakup dowolnej gry liczbowej z oferty LOTTO, aż 19 groszy trafia na wsparcie sportu i kultury. Z tytułu dopłat w latach 1994-2016 było to ponad 13 mld zł.

Oczywiście Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, nie poprzestaje jedynie na klasycznych grach liczbowych i loteriach pieniężnych, cały czas poszerzając ofertę produktową. W planach spółka ma uruchomienie kasyna online oraz pilotażowo pierwszych salonów gier na automatach (docelowo w tym roku będzie ich do 50), w których znajdzie się minimum 1200 urządzeń.