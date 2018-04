Polscy wynalazcy wśród najlepszych w Europie

Polski zespół naukowców został nominowany do nagrody Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) za opracowanie koncepcji umożliwiającej tworzenie nowych metod leczenia raka

Odkrycie przez zespół kapów mRNA pozwala na łatwiejsze i skuteczniejsze wprowadzenie do organizmu leków wykorzystujących rozwiązania genetyczne. W pierwszych próbach z udziałem ludzi uzyskano obiecujące rezultaty szczepionki na czerniaka, w której wykorzystano technikę opartą na mRNA

Ten wynalazek pokazuje, jak europejskie badania z zakresu medycyny pomagają w tworzeniu nowych koncepcji leczenia raka i innych poważnych chorób, z których potencjalnie będą mogły skorzystać miliony ludzi - uważa Benoît Battistelli prezes EPO.

Cel jaki przyświecał polskim badaczom to oferowanie terapii dostosowanych do poszczególnych pacjentów i ich konkretnych chorób, również na poziomie komórkowym. W efekcie czego opracowali oni trwałą, bardziej skuteczną i łatwą do wyprodukowania końcówkę cząsteczki mRNA – tzw. kap, który przekazuje w komórce polecenia dotyczące produkcji określonych białek.

Zaproponowana przez naukowców technika pozwala myśleć o rozwiązaniach medycznych, które korygują genetyczny system informacyjny organizmu bez wprowadzania bezpośrednich zmian w DNA pacjenta.

Każdego roku diagnozuje się ponad 10 milionów nowych przypadków różnych form raka. Choroba nowotworowa, w każdej postaci, stanowi drugą wiodącą przyczynę śmierci na świecie.

W standardowych metodach leczenia, takich jak operacje, radioterapia i chemioterapia, dokonuje się znacznych postępów. Jednak fakt, iż – wedle szacunków - u dwóch z pięciu osób przez cały okres życia może rozwinąć się rak, a także wynikające z tego ogromne koszty finansowe oraz wpływ na życie pacjentów sprawiły, że badania nad nowymi koncepcjami leczenia raka stały się priorytetem medycyny.