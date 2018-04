Renta socjalna wyniesie 1.029,80 zł

Przygotowywana przez resort polityki społecznej nowelizacja ustawy o rencie socjalnej zakłada podwyższenie renty socjalnej do 1.029,80 zł – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

Zmienia się kwotę renty socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to jest do kwoty 1.029,80 zł – czytamy w opublikowanym dokumencie.

Wcześniej Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej mówił, że koszt podwyższenia renty socjalnej szacowany jest na ok. 600 mln zł. Czytaj także: Wsparcie niepełnosprawnych to ok. 600 mln zł

Kierując się zasadami sprawiedliwości i solidarności społecznej, należy podwyższyć kwotę tego świadczenia, tak aby było ono równe z minimalną kwotą renty osób, które były aktywne na rynku pracy i których niezdolność do pracy powstała w trakcie działalności zawodowej - napisano.

Jak czytamy w dokumencie opublikowanym w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu dokumencie, „renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy”.

Renty socjalne, jako świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego, są finansowane w całości z budżetu państwa.