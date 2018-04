NBP na minusie przez mocnego złotego

Narodowy Bank Polski zamknął 2017 rok stratą 2,5 mld zł, co było efektem sytuacji na rynku walutowym – informuje NBP

Umocnienie złotego obniżyło nam wynik finansowy, ale z drugiej strony jest to przede wszystkim odzwierciedlenie mocnych fundamentów naszej gospodarki. Siła polskiej waluty to przecież efekt napływu coraz większej ilości kapitału zagranicznego i efekt zaufania inwestorów - uważa Katarzyna Zajdel - Kurowska z zarządu NBP.

O kształtowaniu się wyniku finansowego NBP decyduje struktura bilansu.

I dodaje, dochód z zarządzania rezerwami walutowymi był w 2017 r. dodatni, co w środowisku niskich, czy wręcz ujemnych stóp procentowych, jest sukcesem.

W sytuacji, kiedy mamy dobry rok i osiągamy zysk jego część przeznaczamy na tworzenie rezerwy kursowej, a gdy mamy stratę, to część rezerwy jest rozwiązywana. Ten mechanizm umożliwia większą stabilizację wyniku finansowego w poszczególnych latach - dodaje Zajdel-Kurowska.

I dodaje, dochód z działalności inwestycyjnej związanej z zarządzaniem rezerwami dewizowymi, bez uwzględnienia zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych, wyniósł 2,4 mld zł (dla porównania: 3,3 mld zł w 2016 r.)

Stopa zwrotu w walucie instrumentu wyniosła 0,6 proc. To, co prawda, nieco mniej niż 1-procentowy wynik w 2016 roku, ale dodatnia stopa zwrotu w środowisku niskich, czy wręcz ujemnych stóp procentowych, to i tak sukces” - dodała.