Niemiecki przewoźnik pojedzie z lotniska nad morze

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje o przyznaniu otwartego dostępu na trasach krajowych dla dwóch przewoźników pasażerskich. Chodzi o PKP Intercity, które złożyło 15 wniosków i Arriva RP, który to przewoźnik złożył jeden wniosek - poinformował urząd we wtorkowym komunikacie

UKT poinformował, że PKP Intercity zamierza uruchomić pociągi komercyjne w relacjach Kołobrzeg - Przemyśl, Gdynia - Zakopane, Łódź Fabryczna - Hel, Gdynia Główna - Gliwice, Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna, Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra, Warszawa Wschodnia - Świnoujście, Warszawa Wschodnia - Zielona Góra, Terespol - Kunowice, Lębork - Łeba, Słupsk - Ustka, Terespol - Zebrzydowice, Gdynia - Zebrzydowice, Warszawa Wschodnia - Chałupki i Kunowice - Chałupki.

Prezes UTK przyznał również otwarty dostęp Arrivie RP na relacji Wejherowo - Warszawa Lotnisko Chopina.

W tym przypadku uznano, że nowe połączenie będzie uzupełnieniem istniejącej oferty przewozowej realizowanej w związku z umowami o świadczenie usług publicznych - napisano w komunikacie.

Prezes UTK Ignacy Góra poinformował, że wydane przez niego decyzje pozwolą w najbliższych latach na uruchomienie pociągów komercyjnych na wnioskowanych trasach. Przyznał jednocześnie, że zaznaczył w decyzjach, że w przypadku gdy remonty i modernizacje ograniczoną przepustowość linii kolejowych, to pierwszeństwo w uruchamianiu będą miały połączenia publicznego transportu zbiorowego.

Czyli pociągi komercyjne nie mogą negatywnie wpłynąć na kursowanie pociągów, którymi na co dzień jeździ się do szkoły czy pracy - powiedział.

Jak poinformował UTK na większości tras PKP Intercity będzie realizowało przewozy od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r. Wyjątek stanowi trasa Warszawa Wschodnia - Zielona Góra. W tym przypadku prawo do uruchomienia pociągów komercyjnych zostało ustalone od 14 grudnia 2019 r. do 9 grudnia 2023 r. Z kolei Arriva RP będzie mogła uruchomić pociągi na trasie Wejherowo - Warszawa Lotnisko Chopina od 10 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r.

SzSz (PAP)