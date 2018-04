Czas na upraszczanie VAT

Zakończyliśmy pierwszy etap reformy systemu podatkowego i wyeliminowaliśmy najgorsze przestępstwa VAT. Zaczynamy pracę nad doszlifowaniem systemu, upraszczaniem skomplikowanej legislacji dot. stawek VAT - powiedział wiceminister finansów, Paweł Gruza

Gruza pytany w Gdańsku przez dziennikarzy o plany dotyczące dalszego uszczelnienia systemu podatkowego, zwłaszcza w zakresie optymalnego poziomu ściągalności VAT powiedział, że „zakończony został pierwszy etap reform”.

Wyjaśnił, że „te reformy były nakierowane na wyeliminowanie tych najgorszych przestępstw vatowskich”. Ocenił, że „to uszczelnienie się udało”.

Poinformował, że „teraz zaczynamy pracę nad doszlifowaniem tego systemu”.

Wiceminister wyjaśnił, że „na pierwszy rzut będzie upraszczana skomplikowana legislacja dotycząca stawek VAT”.

Pytany o zapowiadaną sejmową komisją śledczą ds. VAT zaznaczył, że „obywatelom należy się odpowiedź na pytanie, jakim cudem poprzednie rządy nie zajmowały się z dostateczną atencją problemem wyłudzeń vatowskich”.

Zwrócił uwagę, że „tu nie chodzi o sytuacje, w której jakiś przedsiębiorca nie wpłaca jakiegoś podatku do budżetu, tylko chodzi o to, że przedsiębiorcy wpłacali podatek, a później ten podatek był kradziony przez przestępców przy pasywności państwa”.

Pomorski poseł Marcin Horała, rekomendowany przez PiS na szefa komisji pytany przez dziennikarzy o to, ile lat może potrwać proces zmniejszania luki w ściągalności podatku VAT „do poziomu 8-7 procent” ocenił, że może to potrwać kilka lat.

Gdybyśmy mieli poziom luki VAT z roku 2007, kiedy szacunkowo wynosiła ona ok. 8,8 proc. to byłoby bardzo dobrze - dodał. Dla porównania podał, że w szczytowym okresie (w latach 2008-2015 ) mieliśmy 27 proc. nieściągniętych wpływów VAT. Teraz zbliżamy się do poziomu średnio europejskiego, czyli ok. 15 proc. i ta luka jest cały czas domykana - wyjaśnił.