Kwieciński: Inwestycje znacząco wzrosły

Wzrost inwestycji w I kw. 2018 r. był znacząco wyższy niż w IV kw. 2017 roku - poinformował minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński. Dodał, że jest zaskoczony skalą rewizji danych GUS.

W poniedziałek GUS zrewidował dane o wzroście inwestycji w IV kwartale 2017 r. do 5,4 proc. r/r z 11,3 proc.

Co do inwestycji w IV kw., to jestem zaskoczony tak silnym rozdźwiękiem pomiędzy wstępnymi danymi a tymi wczorajszymi. Dysproporcja jest bardzo wysoka, będę musiał się temu przyjrzeć i przeanalizować ich strukturę - powiedział Kwieciński.

Jestem jednak spokojny, że w I kw. tego roku inwestycje były znacząco wyższe niż w IV kw. zeszłego - dodał.