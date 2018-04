Rosyjski projekt geopolityczny na Białorusi

Projekt elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi ma charakter czysto geopolityczny - powiedział Linas Linkievicius, minister spraw zagranicznych Litwy. Jak zaznaczył, Litwa nie może zapobiec budowie tej siłowni, ale nagłaśnia liczne wątpliwości.

Elektrownię jądrową w Ostrowcu buduje rosyjski państwowy Rosatom. W niewielkiej odległości od granicy z Litwą, a 40 km od Wilna, powstają dwa reaktory o mocy 1.200 MW każdy. Pierwszy blok może rozpocząć pracę już za rok. Reaktory mają być chłodzone przy użyciu wody z rzeki Neris (Wilia), która w niższym biegu przepływa przez Wilno.

Litwa od dawna protestuje przeciwko wyborowi miejsca w pobliżu granicy z nią na budowę elektrowni jądrowej.

Głównym problemem jest to, że Białorusinów nie można do niczego zmusić. Budują na swoim terytorium, więc mogą to robić - podkreślił Linkievicius.

Ekonomicznie cały projekt nie ma sensu. Ale jest rosyjski, rosyjska jest technologia, rosyjskie pieniądze i rosyjskie zasoby. Uważamy, że ma za zadanie utrzymać nas w strefie rosyjskich wpływów i zapobiec naszej synchronizacji z zachodnim systemem energetycznym. Takie podejście wyjaśnia wiele rzeczy. Stronę ekonomiczną można poświęcić, jeżeli projekt ma charakter geopolityczny – ocenił szef litewskiej dyplomacji.