Pierwsi lokatorzy Mieszkania plus odbiorą klucze

Pierwsze 96 mieszkań, budowanych w ramach programu Mieszkanie plus, oddajemy w tym tygodniu nowym najemcom - poinformował we wtorek burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Na sobotę władze zapowiedziały uroczystość oddania osiedla.

Mieszkania zlokalizowane są w Siedleminie w gminie Jarocin w województwie wielkopolskim. Są to pierwsze w Polsce mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Lokatorzy mogą wprowadzać się do lokali od poniedziałku do piątku. Codziennie jarociński TBS podpisuje około 20 umów z nowymi najemcami - poinformował burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Wyjaśnił, że dodatkowo w siedzibie spółki beneficjenci podpisują umowy na energię elektryczną, gaz, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, „żeby ułatwić im wszystkie niezbędne formalności do zamieszkania” - dodał Pawlicki.

Jednocześnie lokatorzy proszeni są o podanie informacji, gdzie zamierzają po przeprowadzce „posłać” swoje dzieci do szkoły.

Chcemy takie dane podać do tych placówek, żeby zostało to uwzględnione w planach zajęć i arkuszach organizacyjnych - wyjaśnił burmistrz.

Pawlicki powiedział, że podczas odbioru mieszkania ludzie „reagują przecudownie, twierdzą, że mieszkania wyglądają lepiej w rzeczywistości, niż na zdjęciach”.

Lokale nadają się do zamieszkania od razu.

Na podłogach są panele, są gniazdka, lampy, kuchenka gazowa z piekarnikiem oraz cała armatura łazienkowa. Tylko wnieść meble i zamieszkać. Niektórzy po odbiorze kluczy już zostają w tych mieszkaniach - powiedział burmistrz.

Lokalne władze przyznały mieszkania w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat, które nie miały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe - 3 tys. zł brutto na rodzinę w przypadku mieszkania 55 mkw oraz 2 tys. zł brutto dla chętnych na lokal 35 mkw. Burmistrz Jarocina poinformował, że do kryteriów zaliczane są także m.in. 500 plus oraz alimenty.

Inwestycja Mieszkanie plus jest realizowana w trzech lokalizacjach - w Siedleminie oraz w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej i ul. Leszczyce. W mieście zostaną wybudowane 142 mieszkania. Łącznie JTBS wybuduje 366 mieszkań, ponieważ we wrześniu tego roku - jak poinformował Adam Pawlicki - JTBS ruszy z budową kolejnych 108 mieszkań. Wnioski przyjmowane są do 15 września. Kolejne oddania zaplanowano na maj (120 lokali) i czerwiec (42 mieszkania).

Całkowity czynsz za mieszkanie na terenie Jarocina wyniesie 12 zł za mkw., a w Siedleminie będzie o złotówkę niższy i wyniesie 11 zł za mkw. Wybudowane mieszkania mają powierzchnie 35,6 oraz 55,1 mkw. Budową zajmuje się firma Family House z Poznania.

Mieszkania finansuje fundusz zarządzany przez BGK Nieruchomości, w ramach programu Mieszkanie Plus. Obecnie spółka ta ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. w Białej Podlaskiej, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni.

Na podst. PAP