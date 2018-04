PKN Orlen będzie kontynuował program emisji obligacji

Zarząd PKN Orlen zdecydował o uruchomieniu emisji serii C obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych - podała spółka. Poprzednie serie A i B obligacji płocki koncern wyemitował w 2017 r.

Jak przypomniał płocki koncern, jego program emisji obligacji zakłada wyemitowanie papierów dłużnych w kilku seriach do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu, o czym Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała w lipcu 2017 r. Spółka zaznaczyła przy tym, że kolejne serie obligacji będą oferowane w trybie oferty publicznej.

Ostateczne warunki emisji obligacji serii C zostały przekazane przez spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego i zostaną opublikowane przez spółkę 25 kwietnia 2018 r. w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej PKN Orlen - podał we wtorek płocki koncern.