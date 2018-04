Umowa o wolnym handlu USA-Chiny. Czy to możliwe?

Prezydent USA, Donald Trump, powiedział po spotkaniu po spotkaniu z Macronem, że jest „bardzo duża szansa” na zawarcie umowy handlowej USA-Chiny. Zapewnił, że w ciągu kilku dni przedstawiciele obu państw zasiądą do negocjacji.

Ogłosił też, że „minister finansów (Steven Mnuchin) pojedzie do Chin w najbliższych dniach”. Jak oceniały agencje, taka wizyta mogłaby pomóc w złagodzeniu napięć między dwiema największymi światowymi gospodarkami. Narastający konflikt handlowy między Pekinem a Waszyngtonem rodzi obawy przed wybuchem wojny celnej. Trump zarzuca Chinom nieuczciwe praktyki handlowe i grozi cłami na warte 150 mld USD chińskie towary. Pekin odrzuca oskarżenia i zapowiada stanowczy odwet.

Chiny podchodzą (do tej sprawy) bardzo poważnie i my podchodzimy bardzo poważnie - mówił Trump we wtorek w Białym Domu, dodając: „mamy bardzo duże szanse na zawarcie umowy”.