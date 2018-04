S&P może podnieść rating Polski

Prognozy kluczowych wskaźników makroekonomicznych S&P dla Polski są zbieżne z wyższym ratingiem - ocenił główny analityk agencji S&P Global Ratings na Polskę Frank Gill

Dodał, że urzeczywistnienie się prognoz agencji, jak również redukcja zadłużenia kraju w ujęciu nominalnym, mogłaby skutkować podwyżką oceny kredytowej.

W kolejnych dwóch latach nasze projekcje dla polskiej gospodarki mogą być mniej więcej zbieżne z rzeczywistymi wynikami gospodarczymi. Mówimy o realnym wzroście PKB w 2018 roku na poziomie zbliżonym do tego z 2017 r., czyli ok. 4,5 proc. Nawet jeśli wzrost zwolni, prognozujemy 3,5 proc. w 2019 r., uwzględniając deficyt poniżej 3 proc. PKB dług publiczny powinien utrzymać się poniżej 50 proc. PKB - powiedział Gill.

Ogólnie, te projekcje pozostają obecnie na poziomie, który zgodnie ze skalą odpowiada wyższemu ratingowi. Rating może zostać podwyższony, jeżeli nasze projekcje na bieżący i kolejny rok, zostaną zrealizowane, przy założeniu braku negatywnego scenariusza w odniesieniu do innych czynników - dodał.

S&P szacuje deficyt sektora finansów publicznych Polski na 2,0 proc. PKB w 2018 r. i 2,5 proc. rok później. Ministerstwo finansów, w najnowszej Aktualizacji Programu Konwergencji (APK), szacuje deficyt na 2,1 proc. PKB w 2018 r. i 1,5 proc. w 2019 r.

Wzrost PKB Polski ma wynieść po 3,8 proc. w 2018 i 2019 roku - wynika z APK.

Dynamika PKB w 2018 r. będzie zapewne wyższa niż 3,8 proc. - powiedział we wtorek wiceminister finansów, Leszek Skiba.

Zdaniem analityka S&P poprawa ściągalności VAT w Polsce ma charakter strukturalny, a politykę fiskalną rządu można określić jako procykliczną. Mimo to, spadek zadłużenia rządu w ujęciu nominalnym mógłby skutkować podwyżką ratingu.

„Sądzimy, że polityka fiskalna jest procykliczna, choć także w innych państwach, którym nadajemy rating jest podobnie, np. w USA, Hiszpanii i innych. To samo w sobie nie jest silną stroną oceny wiarygodności kredytowej, jednak jeżeli Polska notowałaby jednoznaczne nadwyżki fiskalne i w efekcie redukowała zadłużenie w ujęciu nominalnym, uważam że rating mógłby zostać podwyższony” - dodał.

Państwowy dług publiczny na koniec 2017 r. spadł w ujęciu nominalnym o 3,4 mld zł wobec 2016 r. - poinformowało MF pod koniec marca.

S&P potwierdziła w kwietniu długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „BBB+/A-2”.

Perspektywę ratingów podniesiono do pozytywnej ze stabilnej.

Pozytywna perspektywa wskazuje na podwyższone szanse na podwyżkę ratingu w horyzoncie 24 miesięcy.

Gill wskazał w rozmowie z PAP Biznes, iż dwuletni horyzont jest jedynie orientacyjnym drogowskazem dla ewentualnej decyzji ratingowej.

Dwa lata to jedynie ogólne wytyczne, nie jesteśmy zobligowani ani naszym kryteriami, ani innymi wskazaniami, by trzymać się 2-letniego okresu. Możemy czekać dłużej. Ogólnie staramy się podejmować decyzję w 2-letnim horyzoncie czasowym - powiedział analityk.

Jak poinformował Gill, agencja S&P, m.in. w kontekście możliwego spadku dynamiki poprawy ściągalności VAT, przygląda się nowym obietnicom wydatkowym rządu.

„Otwartym pytaniem pozostaje, czy wynik ten jest do powtórzenia w 2018 r., szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że zebrane zostały relatywnie łatwo dostępne owoce poprawy ściągalności VAT.

Ogólnie, przyglądamy się temu w jakim stopniu na wyniki budżetu wpłyną nowe propozycje stymulacji gospodarki, które co prawda zostały ogłoszone już po decyzji ratingowej, lecz były przez nas antycypowane z uwagi na kalendarz wyborczy - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki w połowie kwietnia zapowiedział 5 nowych projektów socjalnych: niższy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla każdego ucznia na rozpoczęcie roku szkolnego, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.

Łączny koszt tzw. piątki Morawieckiego to ok. kilkunastu miliardów złotych - powiedział 16 kwietnia szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski.

Agencja S&P ocenia, że potrzeby pożyczkowe i sytuacja fiskalna Polski są zrównoważone.

Oceniając politykę fiskalną patrzymy ostatecznie na oczekiwane roczne potrzeby pożyczkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych netto. Mniej więcej odzwierciedla je zmiana zadłużenia general government netto do PKB. Patrzymy na tę miarę w odniesieniu do innych krajów, którym nadajemy ratingi. W przypadku Polski, potrzeby pożyczkowe netto na poziomie 2-2,5 proc. PKB to bardzo zrównoważony poziom - powiedział Gill.