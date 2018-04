Jeśli goły tyłek, to tylko w fotomontażu politycznym

Facebook opublikował nowy regulamin. Jeśli chcemy nadal korzystać portalu musimy go zaakceptować do 25 maja godz. 11:00.

Rozmowy toczące się na Facebooku odzwierciedlają wielką różnorodność społeczności liczącej ponad 2 miliardy osób. Zdajemy sobie sprawę, że Facebook powinien być miejscem zachęcającym ludzi do komunikacji, w związku z czym bardzo poważnie podchodzimy do kwestii zwalczania nadużyć w naszym serwisie - czytamy we wprowadzeniu.