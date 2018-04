Rosjanie zapowiadają budowę Nord Stream3

Wiceszef rosyjskiego koncernu Gazprom Aleksandr Miedwiediew wspomniał o możliwości budowy nowych gazociągów dostarczających gaz do Europy i wymienił Nord Stream 3. To pierwsza publiczna wypowiedź władz Gazpromu o budowie trzeciej magistrali z Rosji do Niemiec

Jak podał w środę dziennik „Kommiersant”, Miedwiediew wskazał w wywiadzie telewizyjnym, że Rosja jest gotowa budować kolejne gazociągi, na przykład Nord Stream 3. Jak dodał, będzie to możliwe, „jeśli kraje europejskie zadeklarują swoje zapotrzebowanie i będą gotowe do podpisania niezbędnych kontraktów”.

Wiceprezes Gazpromu, który uczestniczył w konferencji w Berlinie, powtórzył tezę, że dostawy gazu do Europy północną trasą przesyłu surowca są korzystniejsze niż dostarczanie poprzez korytarz południowy, przez Ukrainę, gazu ze starych złóż, w których spada wydobycie.

Wypowiedź Miedwiediewa pojawiła się w momencie, gdy Rosja i Ukraina próbują przystąpić do negocjacji w sprawie dalszego tranzytu gazu z Rosji przez terytorium Ukrainy do odbiorców w krajach europejskich.

Jest znamienne, że Gazprom, licząc na wzrost zapotrzebowania na swój gaz w Europie, nie rozpatruje wariantu dostarczania dodatkowych ilości gazu przez Ukrainę - zauważa „Kommiersant”.

Wskazuje, że północna trasa przesyłu gazu jest z punktu widzenia odległości rzeczywiście krótsza niż trasa przez Ukrainę. Jednak dla odbiorców w Europie Środkowej, takich krajów jak Węgry czy Słowacja, trasa przez Ukrainę jest korzystniejsza - ocenia dziennik.

Pierwszy gazociąg Nord Stream (dwie nitki o łącznej mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych) powstał w latach 2011-2012, tworząc bezpośrednią trasę dostaw gazu z wybrzeża Rosji do wybrzeża Niemiec pod dnie Morza Bałtyckiego. Drugą analogiczną magistralę, Nord Stream 2, Gazprom zamierza zbudować do końca 2019 roku, a po tym terminie znacznie zmniejszyć tranzyt surowca przez Ukrainę. Już w czasie, gdy powstawał pierwszy Nord Stream, w 2012 roku, rosyjski koncern ogłaszał plany rozszerzenia tego projektu.

