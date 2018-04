Studenci SGH zapraszają na Let’s StartUp

Let’s Start Up to największy studencki projekt startupowy, w którego skład wchodzą dwa wydarzenia: StartUp2night oraz Let’s Start Up Expo. Jest to wyjątkowy i unikatowy projekt łączący startupowców z potencjalnymi pracownikami oraz inwestorami, a przy okazji dostarczajacy cennej wiedzy i rozrywki studentom.

Jego kompleksowość i fakt, że za samym festiwalem i wydarzeniami podąża wiele eventów pobocznych sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy jest geekiem z Politechniki, studentem SGH, ambitnym startupowcem, czy też członkiem wielkiej korporacji.

StartUp2Night

Myślałeś o założeniu własnego biznesu lub po prostu kręci Cię świat startupów? Masz mnóstwo pomysłów i lubisz poznawać wiele inspirujących osób? Chcesz podjąć wyzwanie i zbudować własny produkt w 72 godziny? W takim razie Startup2Night jest idealne dla Ciebie!

Wydarzenie składa się z dwóch części: Bootcamp - warsztaty o tematyce Team Building & Project Management oraz Launch Weekend - 3 dniowe warsztaty, podczas których pod okiem doświadczonych mentorów zbudujesz własny produkt lub aplikację i przedstawisz swoje pomysły inwestorom.

Udział w Startup2Night to przede wszystkim niesamowita okazja na rozwinięcie praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Ponadto, dostęp do know-how oraz wiedzy mentorów umożliwi Ci stworzenie koncepcji startupu od samych podstaw. Na koniec zostaniesz oceniony przez przedstawicieli funduszy venture capital, od których otrzymasz profesjonalny feedback. Co więcej, możesz poznać osoby ze startupowego „podwórka” - mentorów i aniołów biznesu, a także pracować i nawiązywać znajomości z przyszłymi liderami biznesu i innowatorami.

Jeżeli jesteś chętny do działania, masz pomysł na siebie oraz interesujesz się jednym z obszarów: IT, Business, Science lub Design, Art & Culture weź udział w wydarzeniu 11-13 maja w Centrum Kreatywności Targowa. Zapisy: 29 marca - 30 kwietnia .

2) Let’s StartUp! Expo

Jeżeli szukasz inspiracji i pomysłów na własny biznes, interesuje Cię tematyka startupów i nowych technologii, masz startup oraz chcesz go zaprezentować przed inwestorami i skorzystać z możliwości networkingu weź udział w Let’s Start Up! Expo.

Wydarzenie składa się z trzech części: Fair – targi startupów na Auli Spadochronowej w SGH - okazja na poznanie nowinek technologicznych i ciekawych pomysłów na biznes, Show – wystąpienia inspirujących i charyzmatycznych postaci ze świata biznesu, poruszających aktualne tematy oraz VC Open Hours – speed dating startupów z funduszami VC, dzięki czemu możesz zdobyć fundusze na rozwój i rozwinąć skrzydła.

Odbędzie się 9 maja 2018 11.20–17.10 w SGH przy Niepodległości 162.