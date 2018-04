Szkoły wyszkolą kadry dla spółek ARP

Pierwsze cztery spółki z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu podpisały porozumienia o współpracy w ramach programu Kadry dla przemysłu z ośmioma szkołami. Celem programu jest wsparcie rozwoju kierunków zawodowych istotnych na zmieniającym się rynku pracy – poinformował w środę Marcin Chludziński, prezes ARP.

Jak mówił, „chcemy przez systemowe rozwiązania doprowadzać do sytuacji, kiedy firmy będą szukać pracowników w sąsiedztwie, czyli w szkołach, które są najbliżej”.

Mam nadzieję, że jest to dobry początek realnego transferu ze szkół zawodowych do przemysłu w zorganizowany sposób – dodał.

Pierwsze umowy w programie Kadry dla przemysłu podpisali dyrektorzy ośmiu szkół m.in. z Bydgoszczy, Radomia i Sochaczewa z zarządami ARP, LOT AMS, Warszawskich Zakładów Mechanicznych, Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii oraz Przewozów Regionalnych. Szef gabinetu politycznego premiera minister Marek Suski powiedział, że program Kadry dla przemysłu powstał z potrzeby połączenia spółek, które potrzebują wysoko wykwalifikowanych pracowników, ze szkołami, które takich pracowników przygotowują.

Aby dogonić świat, a jesteśmy wciąż wśród krajów dopiero na początku rozwoju, musimy to przyspieszyć. Żeby to przyspieszyć, potrzebni są ludzie, którzy będą to potrafili robić – dodał minister Suski.