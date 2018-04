Flaga biało-czerwona, do końca roku

2 maja wywieśmy wszyscy polskie flagi. Niech wiszą do końca roku, w którym świętujemy 100-lecie niepodległości naszej Ojczyzny. Rusza kampania społeczna, która ma uczyć szacunku do barw narodowych

Dokładnie za tydzień w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej rozpocznie się kampania społeczna Narodowego Centrum Kultury i Grupy LOTOS „Nasza historia ma dwa kolory. Nie pisz na fladze”. Dziś w Warszawie zaprezentowano główne założenia kampanii, która jest elementem dwuletniego programu „Niepodległa”, związanego z jubileuszem stulecia Niepodległości Polski.

Podczas konferencji wiceszef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin przedstawił wyniki badań, z których wynika, że okazywanie szacunku symbolom narodowym jest dla 94 proc. badanych najważniejszą postawą patriotyczną. 93 proc. Polaków deklaruje, że darzy szacunkiem symbole narodowe, a 59 proc. badanych wywiesza flagi z okazji świąt narodowych.

Symbole narodowe są wartością, która łączy Polaków ponad podziałami; tych podziałów, jak wiemy, jest wiele – powiedział Jarosław Sellin. - Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w roku w którym obchodzimy 100-lecie Niepodległości Polski flagi państwowe zawisną na wszystkich budynkach państwowych 2 maja w Dzień Flagi i pozostaną tam do końca roku. W ramach tej akcji, jako jej uzupełnienie, chcemy zwrócić się z apelem, by Polska Flaga pojawiła się tego dnia także na budynkach stanowiących własność prywatną i także została tam do końca tego jubileuszowego dla wszystkich Polaków roku. By w tym czasie było w naszym kraju naprawdę biało-czerwono.

W ramach kampanii, której inicjatorem jest Grupa Lotos, powstał dzięki Telewizji Polskiej spot promujący szacunek do barw narodowych i godne ich używanie. Dyrektor ds. marketingu Grupy Lotos Witold Pasek wyjaśnił, skąd wziął się pomysł, by paliwowy gigant zaangażował się kampanię.

Lotos jako sponsor dwóch najpopularniejszych dyscyplin sportowych w naszym kraju, a więc piłki nożnej i skoków narciarskich chciałby, aby trybuny podczas zawodów były biało-czerwone. Tymczasem często są one biało-czerwono-czarne, co wynika z różnych dopisków umieszczanych przez kibiców na flagach, zazwyczaj informujących z jakiego miasta w Polsce pochodzą. W Grupie Lotos zastanawialiśmy się jak wyjść z tej sytuacji, by uświadomić kibiców, że pisanie na fladze jest niewłaściwe. Chciałbym jednak wyraźnie podkreślić, że nie chcemy nikogo oskarżać, chcemy prosić. Doceniamy zaangażowanie kibiców, którzy chcą pokazać przywiązanie do swoich barw narodowych, a jednocześnie zaprezentować patriotyzm lokalny, ale chcemy uświadamiać też, że wykorzystywanie do tego polskiej flagi jest niewłaściwe. Kiedy jesienią ruszymy z drugą częścią kampanii, pewnie przygotujemy dla kibiców jakiś inny nośnik, który będą mogli wykorzystywać do podkreślania przywiązania do swoich małych ojczyzn i będziemy go rozdawali na naszych stacjach benzynowych – powiedział Witold Pasek.