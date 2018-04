Polski bank wspiera duże rodziny

Dołączenie do Karty Dużej Rodziny banku Pekao znacząco zwiększy liczbę preferencyjnych produktów finansowych dla rodzin wielodzietnych. Bank oprócz tańszych kredytów przygotował wyjątkowe zniżki dla rodzin opłacających rachunki domowe za pomocą polecenia zapłaty.

Każdy kto ma dzieci wie, że ich wychowanie kosztuje niemało. Co więcej, im dziecko starsze to koszty jeszcze rosną, pieluszki zamieniane są na zabawki, zabawki zamieniane są na kino, kino na lekcje angielskiego, itd. Oczywiście im więcej dzieci tym koszty ich utrzymania są jeszcze wyższe, bo przecież nie zawsze da się przekazać ubrania, książki, czy zabawki po starszym rodzeństwie. Polskie Państwo wie, że dzieci są przyszłością narodu, więc wspiera na kilka sposobów rodziny wielodzietne. Oprócz programu 500+, który jest bezpośrednim wsparciem finansowym rodzin, funkcjonuje również Karta Dużej Rodziny, gdzie partnerzy programu, czyli firmy odpowiedzialne społecznie oferują rodziną wielodzietnym zniżki na swoje produkty i usługi. Zniżki obejmują wszelkie dziedziny życia, ale usługi finansowe były do tej pory nie dość licznie reprezentowane, gdyż w programie brały udział jedynie trzy banki.

Od pierwszego czerwca rodziny wielodzietne będą mogły skorzystać z szeregu różnych zniżek w ponad 900 oddziałach Pekao. To co wyróżnia ofertę Pekao wśród pozostałych propozycji banków dla dużych rodzin jest niespotykany gdzie indziej, wysoki, bo aż 600 zł zwrot opłat za rachunki domowe, naturalnie opłacone za pośrednictwem tego Banku.

Oferta Banku Pekao jest przemyślaną propozycją, opartą na solidnej diagnozie potrzeb rodzin wielodzietnych. Według badań TNS OBOP polskie rodziny oczekują realnej pomocy w obniżeniu kosztów, m.in. w zakresie opłat domowych, eksploatacyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Nie możemy bezpośrednio wpłynąć na obniżenie rachunków za gaz, czy prąd dla rodzin wielodzietnych, ale dzięki naszej ofercie możemy zwrócić rodzinom 600zł za polecenie zapłaty zrealizowane z konta w Banku Pekao S.A. przez okres 2 lat – powiedział Michał Krupiński, prezes banku podczas konferencji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas której ogłoszono przystąpienie nowych partnerów do Programu .

Polecenie zapłaty, które Pekao promuje w ten sposób to bardzo wygodna forma opłacania rachunków, nie trzeba pamiętać o co miesięcznych płatnościach. Ustanawiając polecenie zapłaty, Bank płaci rachunki za nas. Pekao będzie zwracał 5 proc. opłat za rachunki domowe miesięcznie, do 600 zł w ciągu 2 lata zrealizowane właśnie przez polecenie zapłaty. Do skorzystania z tej oferty trzeba również otworzyć dla min. 2 dzieci bezpłatny rachunek lub konto oszczędnościowe „Mój Skarb”.

Bank z żubrem w logo zaoferuje również tańsze kredyty hipoteczne z obniżoną o 0,2 p.p. marżą i prowizją ograniczoną do 1 proc. oraz Pożyczkę Przekorzystną z niską, 3 proc. prowizją i oprocentowaniem wynoszącym 7,77 proc. Ponadto wielodzietne rodziny korzystając z Elastycznej karty kredytowej będą mogły dowolne transakcje dokonane kartą podzielić na 10 rat z oprocentowaniem 0 proc. Pekao uruchomi również specjalne rabaty do 20 proc. na powrót do szkoły.

Przystąpienie do programu, dużego polskiego banku, oprócz korzyści dla rodzin może również poprawić edukację ekonomiczną dzieci. Pekao posiada jedną z najciekawszych ofert kont oszczędnościowych dla dzieci, a akurat naukę oszczędzania warto zacząć od najmłodszych lat.