Nie da się powiązać funduszy UE i praworządności

Stworzenie procedury uzależnienia funduszy UE od praworządności jest praktycznie niemożliwe, bo trudno wyobrazić sobie, jak można by mierzyć poziom demokracji w danym kraju - uważa ekspert think tanku Bruegel Zsolt Darvas.

Parlament Europejski i Komisja Europejska - te dwie instytucje nie mogą zdecydować bez udziału krajów o niczym, co ma wpływ na budżet unijny. Kwestie dotyczące demokracji, praworządności i europejskich wartości znajdują się w traktatach, są obowiązkowe dla wszystkich krajów UE, więc kolejna regulacja, czy dyrektywa o tym, że są to istotne wartości dla UE, jest niepotrzebna - ocenił.

Jak zaznaczył, tworzenie mechanizmów uzależniających dostęp do funduszy od poszanowania praworządności i demokracji, choć sensowne w teorii, w praktyce nie ma sensu, bo takie mechanizmy nie będą działały.

Trudno wyobrazić sobie mierzenie poziomu respektowania europejskich wartości, poziomu demokracji, czy praworządności w danym kraju i uzależnienie od tego funduszy. To niezwykle skomplikowane. To zupełnie coś innego niż ocena, czy deficyt w danym kraju jest nadmierny czy nie, czy należy nałożyć na dany kraj procedurę nadmiernego deficytu czy ją zdjąć. Te rzeczy łatwo zmierzyć na podstawie danych, ale nie można łatwo zmierzyć poziomu respektowania wartości europejskich - dodał Darvas.

Według źródeł, Komisja Europejska ma już gotowy projekt rozporządzenia w sprawie uzależnienia w przyszłym budżecie UE wypłaty środków od praworządności, zakładający możliwość zamrożenia funduszy. Natomiast otwartą kwestią pozostaje, czy będzie to decyzja samej KE, czy też kraje UE będą miały wpływ na tę ocenę.

KE w rozporządzeniu przedstawi warunki, które będą podstawą do ewentualnego zamrożenia środków unijnych dla kraju łamiącego zasady praworządności.

Chodzi o wymiar sprawiedliwości. (…) To ma być taki bezpiecznik. Przykładowo jeśli w danym kraju nie będzie niezależnego sądownictwa, to będzie można zamrozić środki. W przypadku podejrzeń o defraudację środków unijnych, czy związaną z nimi korupcję może się bowiem pojawić zagrożenie, że sąd nie wyda niezawisłego wyroku. Chodzi o to, by europejscy podatnicy mieli pewność, że środki są wydawane prawidłowo - powiedziało w poniedziałek źródło w KE.