Komisarze chcą uzależnić fundusze UE od praworządności

KE debatowała w środę nad przyszłym budżetem unijnym po 2020 r. Wszyscy komisarze opowiedzieli się za wprowadzeniem mechanizmu uzależniania wypłaty środków UE od praworządności w państwach członkowskich - przekazała komisarz ds. sprawiedliwości Viera Jourova.

Jourova była pytana, czy kolegium komisarzy poruszyło w środę kwestię następnego wieloletniego unijnego budżetu i ewentualnego uzależnienia wypłaty środków unijnych od praworządności.

Rzecznik KE Margaritis Schinas poinformował, że była to ostatnia dyskusja komisarzy przed prezentacją budżetu zaplanowaną na 2 maja. Dodał, że była „bardzo owocna”.

Komisja Europejska - według źródeł PAP - ma już gotowy projekt rozporządzenia w sprawie uzależnienia w przyszłym budżecie UE wypłaty środków od praworządności, zakładający możliwość zamrożenia funduszy. Otwartą kwestią pozostaje jednak, czy będzie to decyzja samej KE, czy też kraje UE będą miały wpływ na tę ocenę. KE w tym rozporządzeniu przedstawi warunki, które będą podstawą do ewentualnego zamrożenia środków unijnych dla kraju łamiącego zasady praworządności.

Jak mówił w poniedziałek rozmówca PAP w KE, chodzi o wymiar sprawiedliwości, a nowe prawo miałoby być „bezpiecznikiem”.

Przykładowo jeśli w danym kraju nie będzie niezależnego sądownictwa, to będzie można zamrozić środki. W przypadku podejrzeń o defraudację środków unijnych czy związaną z nimi korupcję może się bowiem pojawić zagrożenie, że sąd nie wyda niezawisłego wyroku. Chodzi o to, by europejscy podatnicy mieli pewność, że środki są wydawane prawidłowo - powiedziało źródło.