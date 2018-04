Karta Dużej Rodziny jeszcze bardziej atrakcyjna

Po wprowadzeniu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzenia mobilne nadszedł czas na poszerzenie oferty skierowanej do rodzin wielodzietnych. Do dotychczasowego grona partnerów m.in. Aliora i dołączają Grupa PZU, Pekao i PLL LOT, a Grupa Lotos rozszerza swoją ofertę dla dużych rodzin.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają m.in. możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Szeroka oferta dla rodzin wielodzietnych

Do programu Karty Dużej Rodziny może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy.

Spółki Skarbu Państwa z myślą o rodzinach 3+

Dzięki podpisanym dziś umowom z czterema spółkami Skarbu Państwa bogata oferta dla rodzin wielodzietnych zostanie poszerzona o interesujące propozycje rabatowe Grupy Lotos i trzech nowych partnerów KDR: Grupy PZU, Pekao i PLL LOT.

Tańsze ubezpieczenia w Grupie PZU

Grupa PZU proponuje rodzinom atrakcyjne zniżki na produkty ubezpieczeniowe i usługi medyczne oferowane przez należące do niej spółki. PZU zapewni 10 proc. zniżki na nowe ubezpieczenie mieszkaniowe PZU Dom i 10 proc. na ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer. PZU Życie gwarantuje natomiast powiększenie świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia na życie PZU Ja Plus aż o 30 proc., a PZU Zdrowie 20 proc. zniżki na konsultacje lekarskie oraz 10 proc. na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej realizowane w placówkach własnych PZU Zdrowie oraz w placówkach spółek zależnych PZU Zdrowie.

Rodzice z kilkorgiem dzieci to najlepsi na świecie menedżerowie, którzy potrafią znakomicie gospodarować zarówno czasem jak i budżetem. Z całą pewnością zasługują na nasz ogromny szacunek, ale również na pomoc gdzie tylko jest to możliwe. Cieszę się, że możemy połączyć siły z należącym do PZU Bankiem Pekao i wspólnie wspierać polskie rodziny wielodzietne. Traktujemy to jako obowiązek, ale przede wszystkim - ogromny zaszczyt. – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU.

Zniżki Pekao

W ramach oferty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, Pekao zaoferuje od czerwca br. kompleksową promocję dotyczącą większości produktów. Rodziny z KDR zyskają między innymi zwrot 5 proc. miesięcznie do 600 zł w 2 lata za rachunki domowe opłacane z kont, w tym Konta Przekorzystnego. Pekao zaoferuje również tańsze kredyty hipoteczne z obniżoną o 0,2 p.p. marżą i prowizją ograniczoną do 1 proc. oraz Pożyczkę Przekorzystną z niską prowizją 3 proc. i oprocentowaniem7,77 proc. Ponadto wielodzietne rodziny korzystając z Elastycznej karty kredytowej będą mogły dowolne transakcje dokonane kartą podzielić na 10 rat z oprocentowaniem 0 proc. Pekao uruchomi również specjalne rabaty do 20 proc. na powrót do szkoły. Czytaj także: Polski bank wspiera duże rodziny

Link 4 dla Karty Dużej Rodziny

Wystarczy mieć Kartę Dużej Rodziny, by skorzystać ze zniżek na ubezpieczenia w LINK4. Na posiadaczy trojga lub większej ilości dzieci czekają wysokie rabaty w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych i turystycznych

Na ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC od ręki dajemy 5 procent rabatu, 10 na ubezpieczenie nieruchomości oraz 15 proc. na ubezpieczenia turystyczne. Dodatkowo 30 proc. za mieszkaniowe OC i aż 50 proc. mniej posiadacze KDR zapłacą za zakup komunikacyjnego NNW – wymienia Patrycja Kotecka dyrektor marketingu w Link4 i przypomina, że proponowane przez Link4 zniżki dla dużych rodzin łączą się z innymi dostępnymi w Link4 rabatami.

Czytaj także: LINK4 stawia na rodziny wielodzietne

LOT z Kartą Dużej Rodziny

Do grona partnerów programu Karta Dużej Rodziny dołączyły również Polskie Linie Lotnicze LOT. Od dzisiaj posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą kupować bilety LOT-u ze zniżką. Korzyści są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, pasażerom z rodzin wielodzietnych przysługuje 10-procentowa zniżka od taryfy biletowej. Po drugie, zyskują 50 proc. rabatu od usług dodatkowych, np. opłat: za bagaż (w przypadku taryfy Saver), dodatkowy bagaż, przewóz sprzętu sportowego i wybór miejsca w samolocie itd.

To dla nas ogromna satysfakcja, że możemy wesprzeć program Karta Dużej Rodziny. Mamy nadzieję, że nasza oferta przypadnie do gustu rodzinom wielodzietnym – mówi Rafał Milczarski, Prezes LOT-u.

Nowe rabaty od Grupy Lotos

To jednak nie koniec nowości. Dotychczasową ofertę dla rodzin wielodzietnych uatrakcyjniła sieć stacji paliw Lotos. Dzięki temu rodziny 3+ będą mogły skorzystać ze sporych rabatów na paliwo (8 gr przy zakupie każdego litra paliwa Lotos ON, Lotos LPG lub benzyny Lotos 95 oraz 10 gr przy zakupie każdego litra paliwa premium Lotos Dynamic 98 lub Lotos Dynamic Diesel). Sieć paliw marki Lotos zapewnia ponadto dużym rodzinom 20 proc. rabat na produkty gastronomiczne oferty Cafe Punkt i usługi myjni samochodowych.

Karta Dużej Rodziny na wyciągnięcie ręki

Od początku 2018 roku KDR jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W 2019 roku uprawnienie do Karty Dużej Rodziny zyskają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny w liczbach

Obecnie w ramach programu KDR zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 3,8 tysiąca firm i instytucji w ponad 16 tys. lokalizacji. Wśród partnerów Karty Dużej Rodziny znajdują się m.in. podmioty z ofertami z branży spożywczej, zdrowotnej, edukacyjnej, odzieżowej, kulturalnej i sportowej. Do tej pory wydano również ponad 1,9 mln kart, w tym 1,14 mln dla dzieci i 0,77 mln dla rodziców. Z systemu ulg i zniżek korzysta aż 417 tys. rodzin 3+. Wskazuje to na coraz większą popularność Karty, a także na to, że rodzin wielodzietnych przybywa.