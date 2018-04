Relaksujące życie na farmie

Symulatory cieszą się w naszym kraju niesłabnącą popularnością, nie dziwi więc, że obok produkcji zachodnich także i Polacy postanowili sprawdzić się w gatunku. Mieliśmy więc udane serie gier pozwalających na przykład na żeglowanie po Bałtyku czy konstrukcję drona, teraz nadszedł czas na nieco odmienne podejście do rolnictwa.

„Farm Manager 2018” to produkcja polskiego studia toteż, jak przystało na tytuły z naszego kraju, prezentuje klasyczną formułę z wieloma innowacjami. Nie jest to klasyczny symulator farmy, nie będziemy przebijać się przez ocean tabelek i wskaźników, zamiast tego mamy bardzo atrakcyjną grafikę i dość intuicyjny system rozwoju.

Wcielamy się w farmera, który musi rozbudować swoje gospodarstwo. Poprzez szereg misji musimy na samym początku naprawić własny dom, obsiewać pola, rozwijać uprawy wreszcie budując prawdziwe, rolnicze imperium. A wszystko to w urokliwej scenerii. Nie jest to jednak jedyne co nas czeka, bowiem gra, jak wskazuje tytuł, skupia się dość mocno na aspekcie menadżerskim i finansowym. Nie będziemy więc tylko zagrzebani w ziemi ale też tytuł zmusi nas do podejmowania czasem łatwych a częściej trudnych decyzji finansowych. I choć z czasem poziom trudności raczej się zmniejsza aniżeli zwiększa to tytuł nadal jest przyjemny.

Jeżeli miałbym wskazać z jakim gatunkiem gier kojarzy mi się „Farm Manager 2018” to nie byłyby to klasyczne symulatory tylko gry RTS. Poprzez możliwość przestrzennego rozplanowania naszej farmy, wytyczenia obszaru pól i dróg, poprzez ręczne konstruowanie budynków wszystko to raczej przypomina klasyczne strategie aniżeli przebijanie się przez kolejne tabele, charakterystyczne dla popularnych symulacji. Dzięki temu tytuł może zachęcić do siebie odbiorców sceptycznych wobec poziomu komplikacji klasycznych symulacji. To co w innych tytułach odstrasza tu jest nieobecne, tym samym próg wejścia jest o wiele niższy niż w analogicznych grach. Co wcale nie znaczy, że mamy do czynienia z grą prostą. Nieskomplikowana początkowo struktura szybko stawia przed nami nowe zadania, których wypełnienie decyduje o kształcie naszej farmy.

Wspomniałem tu już o poziomie trudności. Jest to zasadniczo największa wada gry - chwilami tytuł jest zbyt prosty. Nie twierdzę, iż powinien on stawiać przeszkody nie do pokonania ale zbyt często jednak zdarza się, iż wyzwań po prostu nie ma. Wszystko z powodu dużego napływu gotówki - pieniądze rozwiązują wszelkie nasze problemy a odpowiednie budowanie farmy sprawi, że szybko staniemy się rolniczym potentatem. Mam jednak świadomość, że takie rozwiązanie ma zachęcać nowych graczy do zabawy a sama gra ma raczej relaksować aniżeli zniechęcać do dalszej zabawy.

„Farm Manager 2018” to gra bez wątpienia bardzo dobra, pokazująca, że można stworzyć symulator oddający realia życia na farmie a nie odstraszający ogromnym poziomem komplikacji. Jeśli dodamy do tego bardzo atrakcyjną grafikę i ciekawą, wciągającą rozgrywkę otrzymamy prawdziwie interesujące doświadczenie. Życie na farmie naprawdę płynie spokojnie i jest bardzo relaksujące. Nawet w tej, komputerowej wersji.

Farm Manager 2018

producent: Cleversan Software

wydawca: PlayWay

wydawca PL: Cenega

Wymagania sprzętowe:

Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz, 4 GB RAM, 2 GB GeForce GTX 560 / Radeon HD 7850, 6 GB HDD, Windows 7/8/10 64-bit