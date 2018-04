Mieszko I reklamuje nową, polską grę

Cenega, oficjalny partner 1C w Polsce, z przyjemnością przypomina, że gra Ancestors Legacy – strategia czasu rzeczywistego rozgrywająca się w czasach średniowiecznych autorstwa polskiego studia Destructive Creations – będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy) od 22 maja 2018 roku na komputery osobiste.

Pudełkowa wersja gry ukaże się w Polsce w postaci specjalnej Edycji Mieszka I. Okładkę tej edycji przygotował Mariusz Kozik - lubelski malarz batalistyczny, ilustrator książek i gier oraz grafik cyfrowy, absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W swoich pracach skupia się na tematyce historycznej i militarnej. Duży nacisk kładzie na poprawność historyczną nawet najmniejszych elementów.

W grze dostępne będą 4 kampanie, każda poświęcona innej frakcji, w tym jedna ze Słowianami. Oto co o polskim elemencie w grze powiedział Tomasz Gop, producent gry: W kampanii Mieszka I, gracz będzie brał udział w wydarzeniach, które doprowadziły do powstania Państwa Polskiego i dynastii Piastów - od jednoczenia słowiańskich plemion, poprzez Chrzest Polski, aż do bitwy pod Cedynią w 972 r. Co ciekawe, niejednokrotnie podczas misji fabularnych gracz będzie stawał przed wyborem, czy wsparcie w wojnie z Niemcami zdobywać przez zawierane sojusze, czy raczej siłą i podbojem. To ciekawe dlatego, że są to wybory których według podań dokonywał kiedyś sam Mieszko, i to z różnym skutkiem. Trzymam kciuki, żeby wybory graczy były… budujące!

Warto zaznaczyć, że cały pudełkowy nakład premierowy ukaże się w Polsce w limitowanej edycji Mieszka I zawierającej: