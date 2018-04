Bez porozumienia w sprawie wynagrodzeń w ZUS

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie porozumiał się podczas środowych rozmów ze związkami zawodowymi co do podziału pieniędzy pozostałych w funduszu wynagrodzeń za 2017 r. i podwyżek w 2018 r.

Takie rozliczenie jest elementem wynagrodzenia pracowników za pracę w zeszłym roku przy wielkich przedsięwzięciach, które ZUS musiał wykonać, m.in. wprowadzenia obniżonego wieku emerytalnego i jednego konta dla każdego płatnika składek, czyli e-składki.

Rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz potwierdził, że podczas spotkania w środę nie doszło do porozumienia w sprawie rozliczenia funduszu wynagrodzeń za 2017 rok i możliwości podwyżek w 2018 roku. Według niego, część organizacji związkowych sformułowała kolejne roszczenia i postulaty, m.in. dotyczące podwyżek.

„Rozmowy prowadzone przez część związków zawodowych wskazywały na dążenie do eskalacji konfliktu, zamiast do uzyskania wspólnego porozumienia” - ocenił Andrusiewicz. Powiedział, że zarząd o części żądań dowiedział się dopiero z upublicznionego i przedstawionego m.in. prasie pisma z żądaniami. „W dotychczas prowadzonym dialogu społecznym wewnątrz zakładu część żądań wcześniej nie była w ogóle kierowana do pracodawcy” - dodał.

Zarząd zapewnił, że będzie kontynuował ze związkami zawodowymi dialog, mający na celu poprawę warunków pracy i płacy pracowników. „Prowadzone działania muszą jednak spełniać wszelkie wymogi stawiane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ograniczeniom wynikającym z ustawy budżetowej na 2018 r.” - podkreślił w rozmowie z PAP Andrusiewicz.

Zaznaczył, że zarząd ZUS czeka na oficjalne pismo w sprawie postulatów, a jednocześnie podejmuje kroki prawne dotyczące ich zasadności.(PAP)