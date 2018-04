Borys: PPK wejdą w życie w połowie 2019 r.

Projekt ustawy o PPK powinien pod koniec czerwca trafić do Sejmu, zostać uchwalony po wakacjach, a wejdzie w życie w połowie 2019 roku - poinformował Paweł Borys, szef PFR, cytowany przez Pracodawców RP.

Projekt ustawy powinien trafić do Sejmu pod koniec czerwca, by przepisy o PPK mogły zostać uchwalone po wakacjach. To oznacza, że wejdą one w życie nie 1 stycznia 2019 r., lecz w połowie przyszłego roku. Lepiej jednak zrobić to porządnie, niż szybko - zwłaszcza, że PPK ma też odbudować zaufanie do systemu emerytalnego nadszarpnięte przez OFE - powiedział Borys, cytowany przez Pracodawców RP.