Orlen szykuje wniosek do KE w sprawie fuzji

PKN Orlen zakłada, że na przełomie 2018 i 2019 r. złoży do Komisji Europejskiej (KE) wniosek dotyczący połączenia z Grupą Lotos. Obecnie płocki koncern bada różne aspekty połączenia, według koncepcji z listu intencyjnego podpisanego z resortem Energii

Poinformował o tym Wiesław Protasewicz z zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

PKN Orlen jest w trakcie badania aspektów prawnych i operacyjnych przeprowadzenia procesu, według koncepcji zadeklarowanej w liście intencyjnym. Będziemy się starać, aby proces zakończyć w ciągu maksymalnie kilkunastu miesięcy. Spółka rozpoczęła już proces due dilligence. W przygotowaniu jest również wniosek do Komisji Europejskiej - oświadczył Protasewicz, odpowiadając na pytanie o połączenie z Grupą Lotos.

Protasewicz zaznaczył, że obecnie prowadzony jest przez PKN Orlen proces prenotyfikacji, konsultacji z KE, „służący właściwemu przygotowaniu zgłoszenia w sposób uwzględniający jej oczekiwania”.

Ocenił przy tym, że cały proces uzyskania zgody KE na koncentrację, w kontekście planów połączenia płockiego koncernu z gdańską spółka paliwową, „jest jednym z bardziej pracochłonnych procesów i planowania tej transakcji”.

Chcemy zbudować koncern zdolny do jeszcze lepszego konkurowania na rynkach międzynarodowych” - dopowiedział członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński, przypominając, że list intencyjny z Ministerstwem Energii, który rozpoczął prace nad przejęciem kapitałowym Grupy Lotos został podpisany przez płocki koncern w lutym.

Wniosek do KE zostałby złożony po uzyskaniu wszystkich wyjaśnień i konsultacji, koniec roku 2018, początek roku 2019. Wszystko zależy od uwag i tempa prac na etapie prenotyfikacji - dodał Protasewicz.

Zgodnie z listem intencyjnym w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos chodzi o nabycie bezpośrednio lub pośrednio przez płocki koncern minimum 53 proc. akcji gdańskiej spółki.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek szacował wcześniej, że ze względów formalnych, m.in. konieczności uzyskania niezbędnych zgód, proces przejęcia Grupy Lotos potrwa około roku. Zastrzegał przy tym, że to jak długo potrwa proces połączenia będzie uzależnione od instytucji, takich jak KE czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skarb Państwa ma w Grupie Lotos 53,19 proc. akcji. Nie ma innych akcjonariuszy, którzy posiadaliby powyżej 5 proc. akcji gdańskiej spółki.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski, którego resort nadzoruje obie spółki ocenił nie tak dawno, że zakładana pełna konsolidacja Orlenu i Lotosu to proces, który zajmie na pewno więcej niż pół roku.

To są potężne ciała gospodarcze; to jest proces, którego czasu nie oceniliśmy, ale zakładam, że to będzie na pewno więcej niż pół roku - mówił minister pod koniec marca, pytany o przewidywaną perspektywę pełnej konsolidacji PKN Orlen i Grupy Lotos.